習近平抵拉薩 21日出席西藏自治區成立60周年大會

新華社報導，中共中央總書記習近平20日中午乘專機抵達拉薩，出席西藏自治區成立60周年慶祝活動，中共中央政治局常委王滬寧、蔡奇等同機抵達。習近平將出席21日上午10點舉行的慶祝大會，這是他首次出席西藏自治區成立慶祝活動。

習近平20日中午率中央代表團抵達拉薩，同機抵達的還有中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，他還是此次中央代表團的團長，以及中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇。

報導稱，習近平作為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席率中央代表團到西藏出席西藏自治區成立慶祝活動，「在黨和國家歷史上是第一次，充分體現了黨中央對西藏工作的高度重視、對西藏各族幹部群眾的親切關懷」。

據報導，西藏自治區成立60周年慶祝大會將於8月21日上午10點在西藏自治區拉薩市舉行，習近平將出席大會。

今年9月1日是西藏自治區成立60周年，推測是因為習近平8月底至9月初將接連出席上合組織天津峰會、九三天安門大閱兵，西藏自治區的慶祝大會因而提前舉行。

據報導，擔任中央代表團副團長的中共中央政治局委員、中央統戰部部長李幹傑，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清，全國人大常委會副委員長洛桑江村，全國政協副主席胡春華，中央軍委委員張升民，陪同出席活動的中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，中共中央書記處書記、國務委員王小洪等同機抵達。

西藏自治區黨委書記王君正、自治區人大常委會主任嚴金海、自治區主席嘎瑪澤登、自治區政協黨組書記劉江等親自接機。

西藏自治區主席嘎瑪澤登8月5日在記者會表示，中共中央高度重視西藏自治區成立60周年的慶祝活動，屆時將派中央代表團赴西藏，出席慶祝大會、參觀展覽、文藝演出、看望慰問、組織分團赴各地市開展慶祝和慰問等活動。

中共高層抵達拉薩前，拉薩市布達拉宮廣場管理處16日發布封閉管理公告指，廣場將從17日下午4時起實施封閉管理，直到慶祝大會結束。