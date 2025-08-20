南韓總統李在明不出席九三閱兵 改派「他」代表參加

據韓媒報導，韓國總統李在明今天確定不會出席中國9月3日在北京天安門舉辦的紀念抗戰80週年大會暨閱兵儀式，而是由國會議長禹元植率領議員團代表韓方參加。

李在明23日將赴日本訪問，與日本首相石破茂會面；25日將赴美國訪問，與美國總統川普會面。

韓聯社報導，韓國國會議長禹元植今天在國會議長辦公室接見中國駐韓大使戴兵，並收到9月3日赴北京出席「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動的邀請。

報導說，據悉，中方曾邀請李在明出席抗戰勝利紀念日活動，韓方可能派禹元植代為出席。屆時，國會韓中議員聯盟所屬的朝野議員也可能隨行訪中。

朝鮮日報報導，禹元植預計將攜朝野國會議員一同訪中。韓中議員聯盟會長兼共同民主黨議員金太年、副會長兼共同民主黨議員朴釘、國民之力議員金成願或出席。與此同時，金太年、樸釘已被內定為中國特使。

報導引述韓國總統室人士說：「禹元植議長出席，李在明總統自然就基本確定缺席了」。

在此之前的8月15日，李在明在「韓國光復80週年」紀念活動上發表談話，呼籲日本政府正視過往歷史問題，在互信基礎上強化具有前瞻性的合作關係。他表示，今年除了是光復80週年，也是韓日外交關係正常化的60週年，「是該發揮智慧直視過往、向未來邁進的時機」。

早在7月初，中國就傳出邀請李在明出席九三閱兵，不過韓方一直未置可否。

中國10年前舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年」紀念活動，當時邀請到30名外國領導人出席，其中包括時任韓國總統朴槿惠。