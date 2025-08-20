聽新聞
九三閱兵哪些外國領導人出席？陸外交部僅回「20字」 港媒幫點名了
中共9月3日將舉行抗戰勝利80周年大閱兵，官方20日上午召開記者會介紹閱兵式細節，但未提及外國領導人或軍方出席名單。對此，有外媒記者在當日下午大陸外交部記者會上提問能否提供更多消息，發言人毛寧則給出簡短回應，表示「感謝你對這個問題的關注，我們會適時發布消息」。
大陸目前尚未正式通報外國領導人出席九三閱兵情況，但根據過往媒體報導，目前，克里姆林宮已確認俄羅斯總統普亭將出席閱兵式，歐洲有斯洛伐克總理菲佐、塞爾維亞總統武契奇確認出席。
印度總理莫迪已確認出席8月31日至9月1日上海合作組織天津峰會，但據報未必會參加閱兵。
香港南華早報上周引述多名知情人士稱，印尼總統普拉伯沃、馬來西亞首相安華可能會出席閱兵式，越南則可能派越南國家主席梁強出席。柬埔寨、寮國和緬甸的領導人，則預計將先出席上合組織峰會，再前往北京參加閱兵。
報導指出，與10年前中共以抗戰勝利70周年舉辦的大閱兵相比，東南亞國家這次派出更高層級代表出席閱兵式，這是為了展現「給中國面子」，實際上反映的是「不希望在中美之間選邊站隊」。
南華早報還指，歐洲各國駐陸使節團已受邀參加九三閱兵式及當天相關活動，不過由於普亭將出席，俄烏戰爭仍在持續，各國使節正在考慮集體抵制出席。一些歐洲外交官對於與「入侵烏克蘭的同一支軍隊」同場出現感到不安，儘管目前尚未證實俄羅斯軍人將會參加閱兵。
10年前中共舉行的抗戰勝利70周年閱兵，有30位外國領導人出席，包含俄羅斯總統普亭、時任南韓總統朴槿惠等，以及19位政府高級代表、聯合國秘書長潘基文在內10位國際和地區組織負責人等應邀出席。
