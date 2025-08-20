王毅訪巴基斯坦前再新增行程 先赴阿富汗出席「中阿巴三方外長對話」

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外長王毅20日上午抵達喀布爾，對阿富汗進行訪問並出席第6次中阿巴三方外長對話。圖為今年5月21日，中國大陸、阿富汗、巴基斯坦三方外長在北京舉行非正式會晤。（圖／取自大陸外交部網站）
依照大陸外交部此前發布，大陸外長王毅20日結束對印度的3天訪問後，將轉往巴基斯坦訪問3天，不過據最新消息，王毅在前往巴國之前又增加一項訪問行程，於20日上午抵達喀布爾，對阿富汗進行訪問，並出席第6次中阿巴三方外長對話。

在王毅訪問印度尾聲，大陸外交部昨日下午在官網公告，王毅20日至22日將訪問巴基斯坦，並與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第6次中巴外長戰略對話。但未提及王毅20日還將前往阿富汗訪問，並舉行中阿巴三方外長對話。

大陸外交部20日下午突然在官網發布，當地時間20日上午，中共中央政治局委員、外交部長王毅抵達喀布爾，對阿富汗進行訪問並出席第6次大陸—阿富汗—巴基斯坦三方外長對話。但尚未公布更多會議細節。

此前5月21日，大陸、阿富汗、巴基斯坦三方外長已在北京舉行非正式會晤，會議由王毅主持，巴基斯坦副總理兼外長達爾、阿富汗代理外長穆塔基出席。據王毅會後表述，會議達成了7點成果，其中包含盡早在喀布爾舉辦第6次中阿巴三方外長對話。

其他會議成果還包含：增進政治互信；阿巴明確表示願提升外交關係水平，原則同意盡快互派大使，中方對此表示歡迎；深化共建「一帶一路」合作，推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，加強地區互聯互通網絡建設；開展執法安全合作等。

