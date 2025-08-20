北京近期封鎖多處彩排九三閱兵 共軍少將：原則是不擾民、少擾民

北京即將在9月3日舉行抗戰勝利80年慶祝大會並有閱兵，如今北京已進行過2次閱兵排練，封控大範圍區域，而如何降低對北京居民工作、生活的影響？共軍少將徐貴忠表示，閱兵總的原則就是不擾民、少擾民，最大限度降低對北京市居民影響，具體包含5個方面。軍方也向「北京市委、市政府和廣大人民群眾」表示誠摯敬意和衷心感謝。

8月20日上午大陸國務院新聞辦舉行記者會，介紹閱兵情況，有大陸官媒提問，近期為了排練閱兵，北京市陸續發布一批地面交通和空中管制措施，如何最大限度地降低對北京市居民工作和生活的影響？

就此，共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠回應，在閱兵籌備過程中，有一個總的原則，「那就是不擾民、少擾民，最大限度地降低對北京市居民的影響。」

具體而言，他說，一是在集中訓練點位的部署上，儘量選擇遠離市區、居民密度較小的地方；二是在天安門合練時間的安排上，避開工作日，安排在週末的夜間進行。三是在部隊的機動上，精細組織研究籌畫和推演論證，優化部隊機動的編組、時間、路線和方式，人員裝備儘量集中編組，最大限度壓減行軍梯隊的數量和彼此之間的間隔，大型裝備都是先遠離市區集中停放、再聽令快速進入市區的預定區域，儘量減少對道路的占用，儘量壓縮在市區的活動時間。

四是在區域管制上，軍方與地方的交管、航管、特勤等部門密切協同，詳細勘察每個路口、每片區域、每個時段，儘量縮小管制區域和時間；五是在空中管制上，只對閱兵基準航線周邊低空空域分時段淨空，避開民航運行高峰，精細調控空域資源，儘量減少對民航航班的影響。

他表示，「北京市委、市政府和廣大人民群眾」對閱兵工作非常關心重視，給予了很多理解和支持，特別是在受閱部隊的生活、保障、交通等方面提供了很多幫助。藉此機會「向北京市委、市政府和廣大人民群眾表示誠摯敬意和衷心感謝。」