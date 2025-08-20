快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

聽新聞
0:00 / 0:00

北京近期封鎖多處彩排九三閱兵 共軍少將：原則是不擾民、少擾民

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
抗戰勝利紀念活動前，北京長安街上這兩日已經有不少大型布景完成。圖為8月19日畫面。（記者廖士鋒／攝影）
抗戰勝利紀念活動前，北京長安街上這兩日已經有不少大型布景完成。圖為8月19日畫面。（記者廖士鋒／攝影）

北京即將在9月3日舉行抗戰勝利80年慶祝大會並有閱兵，如今北京已進行過2次閱兵排練，封控大範圍區域，而如何降低對北京居民工作、生活的影響？共軍少將徐貴忠表示，閱兵總的原則就是不擾民、少擾民，最大限度降低對北京市居民影響，具體包含5個方面。軍方也向「北京市委、市政府和廣大人民群眾」表示誠摯敬意和衷心感謝。

8月20日上午大陸國務院新聞辦舉行記者會，介紹閱兵情況，有大陸官媒提問，近期為了排練閱兵，北京市陸續發布一批地面交通和空中管制措施，如何最大限度地降低對北京市居民工作和生活的影響？

就此，共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠回應，在閱兵籌備過程中，有一個總的原則，「那就是不擾民、少擾民，最大限度地降低對北京市居民的影響。」

具體而言，他說，一是在集中訓練點位的部署上，儘量選擇遠離市區、居民密度較小的地方；二是在天安門合練時間的安排上，避開工作日，安排在週末的夜間進行。三是在部隊的機動上，精細組織研究籌畫和推演論證，優化部隊機動的編組、時間、路線和方式，人員裝備儘量集中編組，最大限度壓減行軍梯隊的數量和彼此之間的間隔，大型裝備都是先遠離市區集中停放、再聽令快速進入市區的預定區域，儘量減少對道路的占用，儘量壓縮在市區的活動時間。

四是在區域管制上，軍方與地方的交管、航管、特勤等部門密切協同，詳細勘察每個路口、每片區域、每個時段，儘量縮小管制區域和時間；五是在空中管制上，只對閱兵基準航線周邊低空空域分時段淨空，避開民航運行高峰，精細調控空域資源，儘量減少對民航航班的影響。

他表示，「北京市委、市政府和廣大人民群眾」對閱兵工作非常關心重視，給予了很多理解和支持，特別是在受閱部隊的生活、保障、交通等方面提供了很多幫助。藉此機會「向北京市委、市政府和廣大人民群眾表示誠摯敬意和衷心感謝。」

據悉，目前北京市已經在8月9日深夜至10日凌晨、8月16日深夜至17日凌晨舉行過2次閱兵彩排，影響範圍觸及北京市區三環以內多個區域以及地鐵、公車路線，天安門廣場周圍20日開始也將封閉數日。

北京長安街的布景已經紛紛亮相。圖為8月19日畫面。（記者廖士鋒／攝影）
北京長安街的布景已經紛紛亮相。圖為8月19日畫面。（記者廖士鋒／攝影）
共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任徐貴忠20日說，「向北京市委、市政府和廣大人民群眾表示誠摯敬意和衷心感謝」。（記者廖士鋒／攝影）
共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任徐貴忠20日說，「向北京市委、市政府和廣大人民群眾表示誠摯敬意和衷心感謝」。（記者廖士鋒／攝影）

北京 天安門

延伸閱讀

館長無法看中共閱兵、被禁抖音 直播揭內幕：被列「特殊份子」

嘉義女發文抱怨戰機擾民 引來洗版撻伐

賴清德稱「終戰」惹議 游淑慧批錯亂：被殖民的很開心？

逾50款機器人集合 北京開店

相關新聞

北京九三閱兵70分鐘 共軍少將：有上萬人、百架飛機、數百台地面裝備

抗戰勝利80周年，中共即將舉行大閱兵，而官方在20日上午召開記者會宣布閱兵進一步細節，指出閱兵將動用上萬人、上百架飛機、...

對外政策轉向？美學者稱川普已將台灣視作交易籌碼 不願承擔安全義務

美國丹佛大學美中合作中心主任趙穗生18日在中國人民大學重陽金融研究院一場演講中指出，美國總統川普已將台灣視作與中國交易的...

北京近期封鎖多處彩排九三閱兵 共軍少將：原則是不擾民、少擾民

北京即將在9月3日舉行抗戰勝利80年慶祝大會並有閱兵，如今北京已進行過2次閱兵排練，封控大範圍區域，而如何降低對北京居民...

陸、越公安部長視訊通話 越公安部長：合作打擊跨國犯罪取得積極進展

大陸與越南公安部長19日進行視訊通話，大陸公安部長王小洪提出要聚焦維護政治安全、打擊跨國犯罪等領域，加強溝通合作，越南公...

陸與印度邊界問題代表會晤 獲10點共識「設劃界專家小組」

中國大陸印度在新德里當地時間19日舉行「中印邊界問題特別代表第24次會晤」，據大陸外交部20日公告，陸方代表、大陸外長王...

習近平準備權力交班？看懂中共「二線分工」如何更集權

從中國國家主席習近平減少出訪，中國國務院總理李強、中共中央辦公廳主任蔡奇和國務院副總理丁薛祥代行部份職務，再到習近平在外交、軍隊提拔的官員落馬，過去一年種種現象，經常被認為是習近平遭「削權」的證據。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。