北京九三閱兵70分鐘 共軍少將：有上萬人、百架飛機、數百台地面裝備
抗戰勝利80周年，中共即將舉行大閱兵，而官方在20日上午召開記者會宣布閱兵進一步細節，指出閱兵將動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備，所有受閱武器裝備都是其國產現役主戰裝備，包含新型坦克、艦載機、殲擊機、新型無人機、定向能武器、電子干擾系統、戰略飛彈等先進裝備。
8月20日上午大陸國新辦舉行記者會「介紹閱兵工作有關情況」。這是大陸國務院新聞辦6月底以來第3場針對抗戰80年活動舉行的記者會，也是首場聚焦在閱兵的記者會。這場10點舉行的記者會，早在9點就已經沒有空位，凸顯許多境內外媒體的高度關注。
記者會出席的共軍將領，包含中共閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠。
吳澤棵指出，閱兵活動按照閱兵式、分列式2個步驟進行，時長約70分鐘。其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣接受中共總書記習近平的檢閱。分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。這次閱兵共編設45個方（梯）隊，也包含維和部隊方隊。
關於閱兵規模和具體武器裝備情況，徐貴忠則透露，「閱兵動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備」，他說要實現整齊劃一，如同「組織一場戰役」，且首次亮相的新型武器裝備「占比非常高」。他並指，參閱裝備數量型號達上百種，軍方按照「戰時」要求，編組精幹的保障力量。
吳澤棵則說，所有受閱武器都是其國產現役主戰裝備，主要以新型四代裝備為主體，比如新型坦克、艦載機、殲擊機等，另有新型無人機、定向能武器、電子干擾系統等，以及一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，「參閱的武器裝備型號具體有哪些，請大家耐心等待，很快就會知曉」。他還提到，部分「陸海空基戰略重器」、高超精打、無人和反無人裝備，也是第一次對外展示。
對這次閱兵的內涵，他說主要有4個方面：一是宣示軍隊聽黨指揮的堅定信念。二是凸顯紀念抗戰勝利的鮮明主題，宣示堅決捍衛中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果。三是展示軍兵種結構的嶄新佈局。四是體現能打勝仗的實力底氣。「目前，閱兵各項準備已基本完成」。
吳澤棵還提到，在抗戰元素呈現上，注重把1945年抗戰勝利、80周年紀念、「14年抗戰」歷程等，與抗戰勝利緊密相關的年代符號，融入到閱兵規模、裝備數量、隊形編排等設計中，豐富閱兵內涵意蘊，凸顯抗戰紀念屬性。
新加坡記者提問，大規模紀念抗戰勝利80周年閱兵有什麼重要意義？希望國際社會從中得到什麼啟示？吳澤棵回應說，在中國共產黨宣導並建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中華兒女長期牽制和抗擊了日本帝國主義的主要兵力，殲滅日軍150多萬人，為世界反法西斯戰爭勝利作出了重大貢獻。和平來之不易，「和平必須捍衛」。「我們願同世界上愛好和平的國家和人民一道以史為鑑，從第二次世界大戰的深刻教訓和反法西斯戰爭的偉大勝利中汲取智慧和力量，堅持弘揚正確二戰史觀，堅決維護戰後國際秩序，堅定捍衛國際公平正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治」。
