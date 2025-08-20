北京九三閱兵70分鐘 共軍少將：有上萬人、百架飛機、數百台地面裝備

抗戰勝利80周年，中共即將舉行大閱兵，而官方在20日上午召開記者會宣布閱兵進一步細節，指出閱兵將動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備，所有受閱武器裝備都是其國產現役主戰裝備，包含新型坦克、艦載機、殲擊機、新型無人機、定向能武器、電子干擾系統、戰略飛彈等先進裝備。

8月20日上午大陸國新辦舉行記者會「介紹閱兵工作有關情況」。這是大陸國務院新聞辦6月底以來第3場針對抗戰80年活動舉行的記者會，也是首場聚焦在閱兵的記者會。這場10點舉行的記者會，早在9點就已經沒有空位，凸顯許多境內外媒體的高度關注。

記者會出席的共軍將領，包含中共閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠。

吳澤棵指出，閱兵活動按照閱兵式、分列式2個步驟進行，時長約70分鐘。其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣接受中共總書記習近平的檢閱。分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。這次閱兵共編設45個方（梯）隊，也包含維和部隊方隊。

關於閱兵規模和具體武器裝備情況，徐貴忠則透露，「閱兵動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備」，他說要實現整齊劃一，如同「組織一場戰役」，且首次亮相的新型武器裝備「占比非常高」。他並指，參閱裝備數量型號達上百種，軍方按照「戰時」要求，編組精幹的保障力量。

吳澤棵則說，所有受閱武器都是其國產現役主戰裝備，主要以新型四代裝備為主體，比如新型坦克、艦載機、殲擊機等，另有新型無人機、定向能武器、電子干擾系統等，以及一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，「參閱的武器裝備型號具體有哪些，請大家耐心等待，很快就會知曉」。他還提到，部分「陸海空基戰略重器」、高超精打、無人和反無人裝備，也是第一次對外展示。

對這次閱兵的內涵，他說主要有4個方面：一是宣示軍隊聽黨指揮的堅定信念。二是凸顯紀念抗戰勝利的鮮明主題，宣示堅決捍衛中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果。三是展示軍兵種結構的嶄新佈局。四是體現能打勝仗的實力底氣。「目前，閱兵各項準備已基本完成」。

吳澤棵還提到，在抗戰元素呈現上，注重把1945年抗戰勝利、80周年紀念、「14年抗戰」歷程等，與抗戰勝利緊密相關的年代符號，融入到閱兵規模、裝備數量、隊形編排等設計中，豐富閱兵內涵意蘊，凸顯抗戰紀念屬性。