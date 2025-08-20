陸、越公安部長視訊通話 越公安部長：合作打擊跨國犯罪取得積極進展

大陸與越南公安部長19日進行視訊通話，大陸公安部長王小洪提出要聚焦維護政治安全、打擊跨國犯罪等領域，加強溝通合作，越南公安部長梁三光則說，願與中方加強執法安全合作。

新華社報導，中共中央書記處書記兼公安部長王小洪，19日與越共中央政治局委員兼公安部長梁三光視訊通話。二人去年8月曾在北京實體會見。

王小洪在通話中祝賀越南人民公安隊伍成立80周年，希望雙方落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，錨定「六個更」（政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好）總體目標，聚焦維護政治安全、打擊跨國犯罪等領域，加強溝通合作，取得更多務實成果，為持續深化全面戰略合作夥伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體貢獻力量。

據越南之聲報導，梁三光強調，兩國公安部門近期合作成果顯著，尤其在打擊跨國犯罪領域取得積極進展，成為兩部合作的亮點。

梁三光指出，越中雙方在打擊刑事犯罪、毒品犯罪、解救受害者、追捕罪犯和管控非法出入境等方面保持密切協作。雙方通過打擊犯罪部長級會議、戰略安全對話副部長級和「3+3」對話等多層次合作機制，就戰略問題進行交流，共同探討跨國犯罪防控方案。

報導稱，對於大陸公安部倡議的湄公河—瀾滄江執法合作機制，越南公安部表示高度認可。作為觀察員，越南將在尊重各國主權和法律的基礎上，繼續支持並積極參與該機制框架內，預防和打擊跨國犯罪的各項計畫與行動。

大陸國家主席習近平今年4月曾對越南進行國是訪問，中越雙方發表「持續深化全面戰略合作夥伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體」的聯合聲明，其中，雙方重申要打造更務實的安全合作支柱，雙方同意加強兩國執法高層交往，加速設立兩國公安部熱線，合力打擊各種形式的跨境犯罪。