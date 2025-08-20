快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

聽新聞
0:00 / 0:00

陸、越公安部長視訊通話 越公安部長：合作打擊跨國犯罪取得積極進展

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共中央書記處書記兼公安部長王小洪（右），19日與越共中央政治局委員兼公安部長梁三光視訊通話。圖為王小洪去年8月在北京會見梁三光。新華社
中共中央書記處書記兼公安部長王小洪（右），19日與越共中央政治局委員兼公安部長梁三光視訊通話。圖為王小洪去年8月在北京會見梁三光。新華社

大陸與越南公安部長19日進行視訊通話，大陸公安部長王小洪提出要聚焦維護政治安全、打擊跨國犯罪等領域，加強溝通合作，越南公安部長梁三光則說，願與中方加強執法安全合作。

新華社報導，中共中央書記處書記兼公安部長王小洪，19日與越共中央政治局委員兼公安部長梁三光視訊通話。二人去年8月曾在北京實體會見。

王小洪在通話中祝賀越南人民公安隊伍成立80周年，希望雙方落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，錨定「六個更」（政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好）總體目標，聚焦維護政治安全、打擊跨國犯罪等領域，加強溝通合作，取得更多務實成果，為持續深化全面戰略合作夥伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體貢獻力量。

據越南之聲報導，梁三光強調，兩國公安部門近期合作成果顯著，尤其在打擊跨國犯罪領域取得積極進展，成為兩部合作的亮點。

梁三光指出，越中雙方在打擊刑事犯罪、毒品犯罪、解救受害者、追捕罪犯和管控非法出入境等方面保持密切協作。雙方通過打擊犯罪部長級會議、戰略安全對話副部長級和「3+3」對話等多層次合作機制，就戰略問題進行交流，共同探討跨國犯罪防控方案。

報導稱，對於大陸公安部倡議的湄公河—瀾滄江執法合作機制，越南公安部表示高度認可。作為觀察員，越南將在尊重各國主權和法律的基礎上，繼續支持並積極參與該機制框架內，預防和打擊跨國犯罪的各項計畫與行動。

大陸國家主席習近平今年4月曾對越南進行國是訪問，中越雙方發表「持續深化全面戰略合作夥伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體」的聯合聲明，其中，雙方重申要打造更務實的安全合作支柱，雙方同意加強兩國執法高層交往，加速設立兩國公安部熱線，合力打擊各種形式的跨境犯罪。

公安 越南 機制

延伸閱讀

幫國台辦揪團爽玩大陸回台助選「統一聯盟黨」幹部二審判4年6月

東南亞最大展覽中心落成 越南盼提升國際影響力

陸液冷散熱商機大爆發 概念股今年來飆漲近七成

佳能拚接單 擴中越產能

相關新聞

北京九三閱兵70分鐘 共軍少將：有上萬人、百架飛機、數百台地面裝備

抗戰勝利80周年，中共即將舉行大閱兵，而官方在20日上午召開記者會宣布閱兵進一步細節，指出閱兵將動用上萬人、上百架飛機、...

對外政策轉向？美學者稱川普已將台灣視作交易籌碼 不願承擔安全義務

美國丹佛大學美中合作中心主任趙穗生18日在中國人民大學重陽金融研究院一場演講中指出，美國總統川普已將台灣視作與中國交易的...

陸、越公安部長視訊通話 越公安部長：合作打擊跨國犯罪取得積極進展

大陸與越南公安部長19日進行視訊通話，大陸公安部長王小洪提出要聚焦維護政治安全、打擊跨國犯罪等領域，加強溝通合作，越南公...

陸與印度邊界問題代表會晤 獲10點共識「設劃界專家小組」

中國大陸印度在新德里當地時間19日舉行「中印邊界問題特別代表第24次會晤」，據大陸外交部20日公告，陸方代表、大陸外長王...

習近平準備權力交班？看懂中共「二線分工」如何更集權

從中國國家主席習近平減少出訪，中國國務院總理李強、中共中央辦公廳主任蔡奇和國務院副總理丁薛祥代行部份職務，再到習近平在外交、軍隊提拔的官員落馬，過去一年種種現象，經常被認為是習近平遭「削權」的證據。

日傳派大型無人機 監控陸接近釣魚台

日本共同社十九日引述多名日中消息人士報導，鑑於中國大陸海警船接連駛入釣魚台周邊「領海」現狀，日本政府投入海上保安廳大型無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。