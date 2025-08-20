快訊

2櫻花妹來台伴遊遇劫…「1天30萬日圓」沒拿到 反遭囚禁性侵再損失70萬

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

印總理莫迪：期待赴中出席峰會並與習近平見面

中央社／ 台北20日電

印度總理莫迪（Narendra Modi）19日在新德里總理府會見中共中央外辦主任王毅，他表示期待月底赴中國出席上海合作組織天津峰會並和中國國家主席習近平會晤。

上合組織天津峰會將於8月31日至9月1日舉行，中國是上合組織2024至2025年的輪值主席國。

根據中國外交部新聞稿，莫迪表示，印中都是文明古國，友好交往歷史悠久。去年10月，兩國領導人喀山會晤是雙邊關係改善發展的轉折點。印中是夥伴而不是對手，都面臨加快發展的共同任務，應該加強交流，增進了解，拓展合作，讓世界感受到印中合作的巨大潛力和光明前景。雙方還要穩妥管控和處理邊界問題，不能讓分歧變成爭端。

王毅說，此次應邀來印出席邊界問題特別代表會晤，也是為兩國高層互動預作準備。經過全面、深入溝通，在雙邊關係方面，雙方就重啟各領域對話機制，深化互利互惠合作，堅持多邊主義，共同應對全球性挑戰，反對單邊霸凌達成一致。

他說，在邊界問題方面，雙方就開展常態化管控、維護邊境地區和平安寧、妥處敏感點位、在具備條件地段啟動劃界談判形成新的共識。

王毅表示，中印關係經歷起伏，其中的經驗教訓值得銘記。無論面臨什麼樣情況，雙方都應堅持彼此是夥伴而不是對手的正確定位，堅持穩妥管控分歧，不讓邊界爭議影響兩國關係大局。當前國際形勢下，中印關係的戰略意義更加凸顯，中印合作的戰略價值更加突出。

印度與中國在2020年6月時在邊界爆發衝突，兩國關係陷入嚴重緊張，情況一直到莫迪2024年10月在俄羅斯的喀山與中國國家主席習近平會晤，雙方決定恢復各種對話機制後才逐漸和緩。

中國外交部長王毅18日至20日訪問印度，與莫迪、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）等印度高層會面，並參加中印邊界問題特別代表第24次會晤。

關係 印度 外交部

延伸閱讀

陸與印度邊界問題代表會晤 獲10點共識「設劃界專家小組」

習近平準備權力交班？看懂中共「二線分工」如何更集權

習近平整肅軍方並非兵權鬆動 美專家：他最大的焦慮不是政變

王毅訪印度將會莫迪 談中印邊界問題

相關新聞

對外政策轉向？美學者稱川普已將台灣視作交易籌碼 不願承擔安全義務

美國丹佛大學美中合作中心主任趙穗生18日在中國人民大學重陽金融研究院一場演講中指出，美國總統川普已將台灣視作與中國交易的...

陸與印度邊界問題代表會晤 獲10點共識「設劃界專家小組」

中國大陸印度在新德里當地時間19日舉行「中印邊界問題特別代表第24次會晤」，據大陸外交部20日公告，陸方代表、大陸外長王...

習近平準備權力交班？看懂中共「二線分工」如何更集權

從中國國家主席習近平減少出訪，中國國務院總理李強、中共中央辦公廳主任蔡奇和國務院副總理丁薛祥代行部份職務，再到習近平在外交、軍隊提拔的官員落馬，過去一年種種現象，經常被認為是習近平遭「削權」的證據。

日傳派大型無人機 監控陸接近釣魚台

日本共同社十九日引述多名日中消息人士報導，鑑於中國大陸海警船接連駛入釣魚台周邊「領海」現狀，日本政府投入海上保安廳大型無...

印媒：陸將恢復出口化肥、稀土

在大陸外長王毅訪問印度之際，印度媒體披露，大陸將恢復向印度出口急需的化肥、稀土礦物以及盾構機，此外雙方也正在討論重新開放...

王毅會莫迪 鋪路月底「習莫會」

在美國對印度加徵高關稅、以及上合組織天津峰會前夕，中共政治局委員兼外長王毅於十八日抵達新德里訪問，除與印度總理莫迪會見外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。