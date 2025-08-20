印總理莫迪：期待赴中出席峰會並與習近平見面

印度總理莫迪（Narendra Modi）19日在新德里總理府會見中共中央外辦主任王毅，他表示期待月底赴中國出席上海合作組織天津峰會並和中國國家主席習近平會晤。

上合組織天津峰會將於8月31日至9月1日舉行，中國是上合組織2024至2025年的輪值主席國。

根據中國外交部新聞稿，莫迪表示，印中都是文明古國，友好交往歷史悠久。去年10月，兩國領導人喀山會晤是雙邊關係改善發展的轉折點。印中是夥伴而不是對手，都面臨加快發展的共同任務，應該加強交流，增進了解，拓展合作，讓世界感受到印中合作的巨大潛力和光明前景。雙方還要穩妥管控和處理邊界問題，不能讓分歧變成爭端。

王毅說，此次應邀來印出席邊界問題特別代表會晤，也是為兩國高層互動預作準備。經過全面、深入溝通，在雙邊關係方面，雙方就重啟各領域對話機制，深化互利互惠合作，堅持多邊主義，共同應對全球性挑戰，反對單邊霸凌達成一致。

他說，在邊界問題方面，雙方就開展常態化管控、維護邊境地區和平安寧、妥處敏感點位、在具備條件地段啟動劃界談判形成新的共識。

王毅表示，中印關係經歷起伏，其中的經驗教訓值得銘記。無論面臨什麼樣情況，雙方都應堅持彼此是夥伴而不是對手的正確定位，堅持穩妥管控分歧，不讓邊界爭議影響兩國關係大局。當前國際形勢下，中印關係的戰略意義更加凸顯，中印合作的戰略價值更加突出。

印度與中國在2020年6月時在邊界爆發衝突，兩國關係陷入嚴重緊張，情況一直到莫迪2024年10月在俄羅斯的喀山與中國國家主席習近平會晤，雙方決定恢復各種對話機制後才逐漸和緩。

中國外交部長王毅18日至20日訪問印度，與莫迪、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）等印度高層會面，並參加中印邊界問題特別代表第24次會晤。