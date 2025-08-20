快訊

農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

涉組織犯罪、洗錢 天道盟主「鐵霸」300萬交保

美科技股為何大跌？MIT報告稱「95%生成式AI投資零回報」嚇壞市場

聽新聞
0:00 / 0:00

陸與印度邊界問題代表會晤 獲10點共識「設劃界專家小組」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
「中印邊界問題特別代表第24次會晤」19日在新德里舉行。陸方特別代表為大陸外長王毅（左），印方特別代表為國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。圖／取自大陸外交部網站
「中印邊界問題特別代表第24次會晤」19日在新德里舉行。陸方特別代表為大陸外長王毅（左），印方特別代表為國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。圖／取自大陸外交部網站

中國大陸印度在新德里當地時間19日舉行「中印邊界問題特別代表第24次會晤」，據大陸外交部20日公告，陸方代表、大陸外長王毅，與印度特別代表、國家安全顧問多瓦爾多瓦爾（Ajit Doval），就邊界問題達成10點共識。其中包含雙方同意設立劃界專家小組，探討在條件成熟的地段推進劃界談判。

王毅於18日抵達新德里訪問，除了會見印度總理莫迪（Narendra Modi），也會晤印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、國安顧問多瓦爾。印度方面也確認莫迪將赴天津出席峰會。外界認為，王毅此行訪印度，有為月底習近平、莫迪的「習莫會」鋪陳之意。

據大陸外交部，邊界問題十點共識分別如下：

一、雙方積極評價兩國領導人喀山會晤以來在落實領導人重要共識方面取得的進展，認為自第23次特代會晤以來中印邊境地區一直保持和平安寧；

二、雙方重申維護邊境地區和平安寧的重要性，強調通過友好協商妥處有關問題，以促進中印關係整體發展；

三、雙方同意從兩國關係大局的政治角度出發，按照2005年兩國簽署的政治指導原則協定，尋求公平合理和雙方均能接受的邊界問題解決框架；

四、雙方同意在中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）框架下設立劃界專家小組，探討在條件成熟的地段推進劃界談判；

五、雙方同意在中印邊境事務磋商和協調工作機制框架下設立工作小組，推進邊境有效管控，維護邊境地區的和平與安寧；

六、除邊境西段既有的將軍級會談外，在邊境東段和中段設立將軍級會談機制，並盡快舉行新一輪西段將軍級會談；

七、雙方同意發揮外交軍事管道的邊境管控機制作用，先就有關原則、方式達成一致，推動降溫緩局和管控處理程序；

八、雙方就跨境河流合作交換意見，同意發揮兩國跨境河流專家級機制作用，就續簽相關跨境河流報汛諒解備忘錄保持溝通。中方同意基於人道主義原則，同印方分享相關河流的應急水文資訊；

九、雙方同意重開仁青崗—昌古、普蘭—貢吉、久巴—南加3處傳統邊境貿易市場；

十、雙方同意2026年在中國舉行第25次特代會晤。

印度 機制 外交部

延伸閱讀

中方指印度外長稱台灣屬中國 印方駁錯誤引述

王毅訪印度將會莫迪 談中印邊界問題

關係解凍後互動密集 王毅18日訪印度、舉行邊境會晤

王毅見緬外長：支持緬甸維護主權獨立與國家統一

相關新聞

對外政策轉向？美學者稱川普已將台灣視作交易籌碼 不願承擔安全義務

美國丹佛大學美中合作中心主任趙穗生18日在中國人民大學重陽金融研究院一場演講中指出，美國總統川普已將台灣視作與中國交易的...

陸與印度邊界問題代表會晤 獲10點共識「設劃界專家小組」

中國大陸印度在新德里當地時間19日舉行「中印邊界問題特別代表第24次會晤」，據大陸外交部20日公告，陸方代表、大陸外長王...

習近平準備權力交班？看懂中共「二線分工」如何更集權

從中國國家主席習近平減少出訪，中國國務院總理李強、中共中央辦公廳主任蔡奇和國務院副總理丁薛祥代行部份職務，再到習近平在外交、軍隊提拔的官員落馬，過去一年種種現象，經常被認為是習近平遭「削權」的證據。

日傳派大型無人機 監控陸接近釣魚台

日本共同社十九日引述多名日中消息人士報導，鑑於中國大陸海警船接連駛入釣魚台周邊「領海」現狀，日本政府投入海上保安廳大型無...

印媒：陸將恢復出口化肥、稀土

在大陸外長王毅訪問印度之際，印度媒體披露，大陸將恢復向印度出口急需的化肥、稀土礦物以及盾構機，此外雙方也正在討論重新開放...

王毅會莫迪 鋪路月底「習莫會」

在美國對印度加徵高關稅、以及上合組織天津峰會前夕，中共政治局委員兼外長王毅於十八日抵達新德里訪問，除與印度總理莫迪會見外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。