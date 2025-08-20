中方指印度外長稱台灣屬中國 印方駁錯誤引述
中國外交部談話紀要宣稱，印度外交部長蘇杰生昨天會見中國外長王毅時稱「台灣是中國的一部分」，但印媒今天報導，政府知情人士駁斥中方錯誤引述蘇杰生的談話，印方對台立場沒有改變。
「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）昨天在新德里與王毅會晤後，中國外交部公布兩人會談紀要，這份聲明僅以中文發布。
據報導，中國外交部紀要包含一大段據稱出自蘇杰生的談話，其中一句話是「台灣是中國的一部分」，但中方沒有發布任何英文版會議紀要。
據報導，一位知情人士匿名指稱：「我們對台灣的立場沒有改變，我們強調，如同世界其他國家，印度與台灣的關係聚焦在經濟、科技和文化交流上。我們打算繼續維持（這份關係）。」
第2位知情人士透露，王毅昨天會面時促請印方不要與台灣往來，蘇杰生以質疑口吻回應說，既然中國本身也在同樣領域與台灣進行交流，如同印度一樣，印方又怎麼可能不與台灣往來。
這名人士指出，中國外交部紀要錯誤引述蘇杰生的談話。中國官媒廣泛報導這些據稱出自蘇杰生言論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言