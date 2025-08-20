日傳派大型無人機 監控陸接近釣魚台

日本共同社十九日引述多名日中消息人士報導，鑑於中國大陸海警船接連駛入釣魚台周邊「領海」現狀，日本政府投入海上保安廳大型無人機「海上守衛者」（ＭＱ–9Ｂ）用於空中警備，已正式運用，意在向同樣主張主權的北京及其單方面改變現狀作為，展現強硬態度。

近年大陸海警船在釣魚台周邊航行趨於常態，去年航行天數共三五五天，創二○一二年日本將釣魚台「國有化」後的最多天數。

報導指，釣魚台周邊領海廣闊，日方啟用配備了最先進雷達和監控設備的「海上守衛者」，與以往的巡邏船和載人飛機一起提升監視能力。

日中消息人士稱，「海上守衛者」四月起多次在包括日本領空在內的釣魚台周邊上空飛行。負責對大陸海警船的警戒監視任務和拍攝圖像。日方將探討從上空發出要求大陸海警船駛離領海的警告。

報導指，日本海上保安廳並未公布在釣魚台周邊運用無人機的情況，表示有關裝備的運用事項無可奉告。

日海上保安廳目前運用三架無人機，計畫二○二五年內增二架。不僅東海，還將負責太平洋及日本海的警戒監視和海上災害應對工作。