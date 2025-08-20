比H20更強大 傳輝達為陸打造新晶片

聽新聞
路透十九日引述消息人士報導，ＡＩ晶片龍頭輝達（Nvidia）正在為中國大陸研發一款基於Blackwell架構的新型ＡＩ晶片，其性能將會比目前獲准銷往大陸的特供版晶片Ｈ20更強大，力拚下個月交付樣品。

美國總統川普上周表示，未來可能允許更先進的輝達晶片在大陸銷售，不過，這引發美國國內擔心會阻礙美國保持在人工智慧領域領先地位的努力。消息人士指，由於華盛頓方面對給予大陸過多美國ＡＩ技術存取權限存在根深蒂固的擔憂，美國監管機構的批准遠未得到保證。

消息人士稱，新晶片暫稱B30A，將採單晶片設計，其原始運算能力約為輝達旗艦B300加速卡雙晶片架構的一半。新晶片將具有高頻寬記憶體和輝達的NVLink技術，可實現處理器間快速資料傳輸，這些功能也包含在基於該公司較舊的Hopper架構的晶片Ｈ20中。該晶片規格尚未完全確定，但輝達希望最早能在下個月向大陸客戶交付樣品進行測試。

輝達在一份聲明中表示，公司會評估各種產品以制定產品路線圖，以便能在政府允許的範圍內做好競爭準備。「我們提供的所有產品均經過相關部門的全面批准，並且僅用於有益的商業用途。」

此前，川普政府還確認一項前所未有的協議，輝達和超微（ＡＭＤ）將把向大陸銷售部分先進晶片所得收入的百分之十五上繳給美國政府。

不過，輝達晶片目前在大陸的銷售，也因安全隱憂風波而面臨阻礙。在輝達執行長黃仁勳七月在北京宣布，Ｈ20晶片已獲美方批准，將恢復向大陸市場銷售後，大陸網信辦七月底通報已約談輝達，要求輝達對晶片後門安全風險問題提出說明。

