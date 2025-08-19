中共再度頒發「抗戰勝利紀念章」 抗戰老兵與遺屬獲得

今年9月中共即將舉辦大型活動紀念抗戰勝利80周年，在8月中旬，各地多個單位已經紛紛傳出開始頒發中共中央、大陸國務院、中央軍委所授予的「中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念章」，這是中共第三度頒發這類紀念章。

大陸海關總署19日刊出消息指出，海關總署黨委落實中共中央部署，為總署機關「抗戰老同志」頒發「中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念章」，18日海關總署政治部主任、黨委委員呂偉紅代表總署黨委，慰問總署機關「抗戰時期參加革命工作的老同志」。

另據民革天津市委消息，18日天津市政協副主席、民革市委會主委齊成喜為民革黨員肖菊如頒發「中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念章」。肖菊如祖父肖秉鈞為國民革命軍第三十九集團軍參謀處少將處長，1945年隨高樹勛「起義」歸附中共。

類似的消息，15日以來遍布大陸各省市各單位，顯現官方已經有組織地大規模發放。

公開資料顯示，2005年中共首度頒發「中國人民抗日戰爭勝利60周年紀念章」，紀念章正面鑄有象徵中國共產黨領導的5顆五角星、象徵和平的鴿子和橄欖枝、象徵革命聖地的延安寶塔山，以及軍民合力抗戰的戰鬥場面。2015年頒發「中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章」，主題元素包含抗日戰士浮雕、延安寶塔山、黃河、橄欖枝與光芒。至於今年的紀念章，圖像也包含延安寶塔山、抗日戰士、鴿子。

數量上，2005年紀念章共發放70餘萬枚。2015年紀念章則只發放21萬枚。今年發放數量尚未有官方披露，但扣除遺屬，健在的抗日戰士都已近100歲高齡。

部分代表的紀念章頒發也向來由中共領導人親自授予，如2005年9月3日胡錦濤在人民大會堂的紀念大會期間，向10位「抗戰老戰士、愛國人士和抗日將領代表」頒發紀念抗戰勝利60周年紀念章。2015年9月2日中共總書記習近平向30名「抗戰老戰士老同志、抗戰將領、為中國抗戰勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬」代表頒發紀念章。

針對抗戰勝利80周年慶典，大陸國務院新聞辦6月底召開記者會時，中共中宣部副部長胡和平透露，今年3月中共中央、大陸國務院專門印發通知，對紀念活動作出了總體安排，其中包含「以中共中央、國務院、中央軍委名義，為健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念章」。

此外，9月3日上午將在北京天安門廣場隆重舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，包括閱兵。同日中午在北京舉行招待會，晚間舉行文藝晚會。