印媒：陸將恢復出口化肥、稀土

在大陸外長王毅訪問印度之際，印度媒體披露，大陸將恢復向印度出口急需的化肥、稀土礦物以及盾構機，此外雙方也正在討論重新開放三個邊境貿易站和恢復互聯互通的「其他實際步驟」。

大陸外交部發言人毛寧昨對此回應，她不了解「具體的媒體報導的情況」，但聲稱，中方願意與有關國家和地區加強對話合作，共同維護全球產供鏈的穩定。

印度經濟時報昨日報導，王毅十八日向印度外長蘇傑生保證，隨著兩國關係走向正常化，北京已開始回應印度在化肥、稀土礦物以及盾構機這三項物資上的請求。知情人士透露，印方的理解是相關貨物的運輸實際上已啟動。

報導指，這項突破是七月蘇傑生與王毅在北京會談後取得，據官員透露，王毅在這次為期兩天的印度之行中向蘇傑生保證，北京方面已回應新德里的要求，相關物資的發貨正在路上。這項進展顯示兩國都意識到，在關鍵領域合作可緩解供應鏈壓力，並在充滿不確定性的全球秩序中創造穩定空間。

印度斯坦時報也報導大陸向印度鬆綁上述三項物資出口，並指這是重大進展，因北京已暫停對印出口近一年。大陸不僅占印度化肥進口約三成，也為汽車零件生產所需稀土及基礎建設所需的盾構機提供關鍵供應。

去年十月，中印雙方邊境部隊在部分對峙點達成撤離協議後，雙邊關係持續改善，今年六月大陸允許邊境衝突以來首批印度教徒前往西藏岡仁波齊峰和瑪旁雍錯朝聖；印度則於七月底恢復向大陸公民發放已凍結五年的旅遊簽證。