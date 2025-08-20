王毅會莫迪 鋪路月底「習莫會」

在美國對印度加徵高關稅、以及上合組織天津峰會前夕，中共政治局委員兼外長王毅於十八日抵達新德里訪問，除與印度總理莫迪會見外，並會晤印度外長蘇傑生、國安顧問多瓦爾，印方也確認莫迪將赴天津出席峰會。王毅與印方會見時強調，中印關係呈現向合作主航道回歸的積極態勢。

莫迪昨晚透過Ｘ平台發文說：「很高興與王毅外長會面。自從去年我在喀山與習近平主席會晤以來，中印關係在尊重彼此利益和關切的基礎上穩步發展。我期待著我們在天津上合組織峰會期間的下一次會晤。穩定、可預測、建設性的中印關係將為地區乃至全球的和平與繁榮作出重要貢獻。」

這是王毅暌違三年半首訪印度，訪問重點除了雙方召開邊界問題特別代表會晤外，印方昨日也宣布，莫迪將於本月卅一日至九月一日赴天津參加上合峰會。外界一般認為王毅此訪也有就屆時「習莫會」預作鋪陳。

大陸國家主席習近平與莫迪曾在武漢、清奈舉行「非正式會晤」這一特殊機制，並在多個國際場合會見，但二○二○年雙方爆發邊境衝突，領導人交流機制生變，這兩年藉由金磚峰會機制，兩人在南非「交談」並在俄羅斯舉行會見，就邊境問題和雙邊關係改善達成共識。本月莫迪出席上合峰會，將是二○一八年以來首次訪問大陸。

中印關係轉暖之際，美國日前以購買俄國石油為由，向印度加徵高額關稅，據大陸外交部發布，王毅十八日於會談中向印度外長蘇傑生表示，當今世界「單邊霸凌行徑大行其道」，自由貿易和國際秩序，面臨嚴峻挑戰。

而就雙邊關係，王毅指去年十月「習莫會」後各層級交往對話逐步恢復，邊境地區維護和平安寧，印度香客重啟中國西藏神山聖湖朝聖，「中印關係呈現向合作主航道回歸的積極態勢」，呼籲雙方將各自寶貴資源投入到發展振興上去。

蘇傑生則提到改善彼此戰略認知十分重要。印方願同大陸深化政治互信，加強經貿等領域互利合作。據中方發布通稿，蘇傑生提及「台灣是中國的一部分」。另據印方公布，蘇傑生表示會談涵蓋經貿、朝聖、人文交流、河川數據共享、邊境貿易以及雙邊交流等議題。

王毅昨日上午與印度國家安全顧問多瓦爾舉行雙方邊界問題特別代表第廿四次會晤，據印度斯坦時報引述知情人士表示，包含邊境貿易以及改善邊界管理、防止緊張局勢的新措施皆是會晤的議程。多瓦爾也表示，中印關係呈現上升趨勢。

北京昨晚釋出的邊界會晤通稿指出，大陸高度重視莫迪出席天津峰會，期待印方為峰會做出積極貢獻。雙方也就「邊界談判早期收穫」交換意見，重申將按照二○○五年達成的政治指導原則探討雙方均能接受的解決方案，同時加強邊境常態化管控。王毅今日將轉往巴基斯坦訪問。