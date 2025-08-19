半個月內二度發文談釋永信 中國佛教協會強調守法：國法大於教規

少林寺前方丈釋永信因觸法被查後，中國佛教協會19日再度發文稱，釋永信給大陸全國佛教界抹了黑，並強調佛教教職人員，特別是佛教界代表人士，應當切實增強法治觀念，時時繃緊守法遵規這根弦，絕不能觸碰甚至逾越法律「紅線」。而這也是該協會半個月內二度針對釋永信事件發文。

中國佛教協會網站刊文指出，釋永信挪用、侵佔項目資金、寺院資產，涉嫌刑事犯罪，嚴重違犯佛教戒律，給少林寺的管理和佛教領域正常秩序製造了混亂，對佛教健康傳承造成了障礙。

該協會表示，守法是每個公民應盡的義務。佛教教職人員首先是國家公民，出家為僧並沒有改變作為公民的基本身份，必須與其他公民一樣遵守憲法和法律法規，不能因為信仰佛教，取得出家僧人的宗教身份，就不履行公民義務，不受法律約束。

該協會稱，守法是佛教信仰的內在要求。文章特別提及，佛教倡導教徒「上報四重恩」，其中之一就是報國家恩。在新時代，佛教徒遵守憲法和法律法規，維護國家利益和公序良俗，尊重其他公民的合法權益，為法治國家和法治社會建設發揮積極作用，是報國家恩的具體踐行和落實。

該協會強調，守法是嚴持戒律的應有之義。佛教界應當根據時代發展進步要求、本著戒律精神、根據有關法律法規規章，制定內部管理制度，作為戒律的補充、延伸和輔助，在戒律和法律之間發揮銜接作用。

中國佛教協會指出，佛教徒，尤其是肩負住持正法重任的出家僧人，既要守戒，更要守法，始終銘記教徒首先是公民，國法大於教規。佛教界代表人士，作為佛教界的中堅和骨幹，更應按照「四條標準」和佛教教義教規，作守法的模範、道德的榜樣、自律的表率。

該協會此前在7日下午連發兩篇文章回應少林寺方丈釋永信，稱其指出，釋永信之流，對戒律毫無敬畏之心，放逸懈怠、追名逐利、貪圖享樂，肆意破戒，乃至墮入違法犯罪的深淵，既斷送個人前途，又令整個佛門蒙羞。同時，期許少林寺要勇擔的歷史使命與時代責任，以我國佛教中國化為契機，致力提振宗風、隆紹祖德，作禪宗叢林的表率。

少林寺官方網站在7月27日發布消息，少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。