「抹黑佛教界」大陸佛教協會狠批釋永信 造成傳承障礙

中國佛教協會今天發文嚴詞批判前少林寺方丈釋永信，指他嚴重違犯佛教戒律，對佛教健康傳承造成障礙，「給全國佛教界抹了黑」。文章並說，出家為僧並沒有改變作為國家公民的基本身分，不能因此就不履行公民義務，不受法律約束。

澎湃新聞報導，中國佛教協會這篇文章說，釋永信挪用、侵占項目資金、寺院資產，涉嫌刑事犯罪，嚴重違犯佛教戒律，給少林寺的管理和佛教領域正常秩序制造了混亂，對佛教健康傳承造成了障礙，「給全國佛教界抹了黑」。

文章強調，佛教教職人員，特別是佛教界代表人士，應當石確實增強法治觀念，時時繃緊「守法遵規」這根弦，絕不能觸碰甚至逾越法律紅線。

這篇文章說，守法是每個中國公民應盡的義務。在中國「沒有法外之地、法外之教、法外之人」。佛教教職人員首先是「國家公民」，出家為僧並沒有改變作為公民的基本身份，必須與其他公民一樣遵守憲法和法律法規。不能因為信仰佛教，取得出家僧人的宗教身分，就不履行公民義務，不受法律約束。

文章提到，「守法」是佛教信仰的內在要求。佛教戒律，尤其是「菩薩戒」明確規定受戒者「不做國賊、不謗國主、不漏國稅、不犯國制」。奉行佛教教義，遵守佛教戒律，就應「自覺遵守國家法律」。佛教倡導教徒「上報四重恩」，其中之一就是「報國家恩」。

這篇文章又說，在「新時代」（指中共總書記習近平執政時代），佛教徒遵守憲法和法律法規，維護國家利益和公序良俗，尊重其他公民的合法權益，為法治國家和法治社會建設發揮積極作用，是「『報國家恩』的具體踐行和落實」。

文章提到，守法是嚴持戒律的應有之義。在社會生活中，佛教徒必須「維護法律尊嚴」，遵守公序良俗，守護公平正義。法律中有規定而戒律中未涉及的規範和要求，佛教徒必須遵守法律。

這篇文章主張，中國佛教界應根據時代發展進步要求、本著戒律精神、根據有關法律法規規章，制定「內部管理制度」作為戒律的補充、延伸和輔助，在戒律和法律之間發揮銜接作用，如古代漢傳佛教的「叢林清規」、當代佛教團體制定的規章制度等。

文章最後說，佛教徒，尤其是肩負住持正法重任的出家僧人，「既要守戒，更要守法」，始終銘記「教徒首先是公民，國法大於教規」。佛教界代表人士，作為佛教界的中堅和骨幹，更應做「守法的模範、道德的榜樣、自律的表率」。