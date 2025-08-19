不願證實？王毅稱北京恢復供應印度稀土 陸外交部：不了解

印度媒體報導，中國外長王毅昨天會晤印度外長蘇杰生時說，隨著中印關係走向正常化，中國將恢復供應稀土、化肥、潛盾機給印度。但中國外交部發言人毛寧今天卻不願證實此事，僅指不了解媒體報導的具體情況。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有外媒提問，印度媒體報導，王毅已經告訴印度官員「中國解除了對印度稀土出口的限制」，這些報導是否準確？這種解除是指所有的出口管制，還是某些特定類型的豁免？

根據報導，毛寧回答，她「不了解你提到的具體的媒體報導的情況」，但「我可以告訴你的是，我們（中方）願意與有關國家和地區加強對話合作，共同維護全球產供鏈的穩定」。

綜合印度經濟時報（Economic Times）、印度斯坦時報（Hindustan Times）等媒體報導，王毅18日抵達印度訪問，他與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會晤時表示，隨著兩國的關係走向正常化，中國將恢復供應稀土、化肥、潛盾機給印度。

報導表示，蘇杰生7月間訪問中國時，曾就稀土、化肥、潛盾機供應問題與王毅討論。如今中方同意放行稀土、化肥、潛盾機銷往印度，是中印關係的重要進展，因為這些商品已有1年未出口到印度。

報導提到，印度農業用化肥有30%由中國進口，製造汽車零件的稀土，和發展道路、城市基礎設施等建設所用到的潛盾機，也都仰賴中國提供。