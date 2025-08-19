快訊

王毅訪問印度後轉赴巴基斯坦 陸外交部：與雙方都發展友好合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人19日宣布，外長王毅（右）將於8月20日至22日訪問巴基斯坦，並同巴基斯坦副總理兼外長達爾（左）舉行第六次中巴外長戰略對話。圖為二人7月16日在天津舉行的上合組織外長會期間進行會見。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人19日宣布，外長王毅（右）將於8月20日至22日訪問巴基斯坦，並同巴基斯坦副總理兼外長達爾（左）舉行第六次中巴外長戰略對話。圖為二人7月16日在天津舉行的上合組織外長會期間進行會見。圖／取自大陸外交部網站

印度巴基斯坦5月曾爆發軍事衝突，後在美國斡旋下停火，但印巴關係仍緊張。大陸外交部19日宣布，外長王毅結束印度的訪問後，20日至22日將轉赴巴基斯坦訪問，並舉行中巴外長戰略對話。大陸外交部稱，中方致力於與印度和巴基斯坦都發展友好合作。

大陸外交部發言人19日宣布，外長王毅將於8月20日至22日訪問巴基斯坦，並同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第六次中巴外長戰略對話。二人7月中旬才在天津舉行的上合組織外長會期間進行會見。

中巴外長戰略對話機制上一次舉行是在去年5月在北京登場，王毅與達爾當時就雙邊關係以及兩國戰略、經濟、政治、防務安全、貿易投資商務、人文等各領域合作全面交換意見，並就共同關心的國際地區問題進行討論。

針對王毅將訪巴基斯坦，據財聯社報導，大陸外交部發言人毛寧19日下午在例行記者會上表示，大陸和巴基斯坦是鐵桿朋友，也是全天候戰略合作夥伴。中巴關係不受第三方影響，當然也不針對第三方。

訪問巴基斯坦前，王毅目前正應邀在印度訪問，除了18日與印度外長蘇傑生舉行會談，也將與印度國家安全顧問多瓦爾舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤。

就印巴關係，毛寧表示，印度和巴基斯坦都是大陸的重要鄰國，「我們致力於同印度和巴基斯坦都發展友好合作」。

