聽新聞
0:00 / 0:00
王毅訪問印度後轉赴巴基斯坦 陸外交部：與雙方都發展友好合作
印度與巴基斯坦5月曾爆發軍事衝突，後在美國斡旋下停火，但印巴關係仍緊張。大陸外交部19日宣布，外長王毅結束印度的訪問後，20日至22日將轉赴巴基斯坦訪問，並舉行中巴外長戰略對話。大陸外交部稱，中方致力於與印度和巴基斯坦都發展友好合作。
大陸外交部發言人19日宣布，外長王毅將於8月20日至22日訪問巴基斯坦，並同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第六次中巴外長戰略對話。二人7月中旬才在天津舉行的上合組織外長會期間進行會見。
中巴外長戰略對話機制上一次舉行是在去年5月在北京登場，王毅與達爾當時就雙邊關係以及兩國戰略、經濟、政治、防務安全、貿易投資商務、人文等各領域合作全面交換意見，並就共同關心的國際地區問題進行討論。
針對王毅將訪巴基斯坦，據財聯社報導，大陸外交部發言人毛寧19日下午在例行記者會上表示，大陸和巴基斯坦是鐵桿朋友，也是全天候戰略合作夥伴。中巴關係不受第三方影響，當然也不針對第三方。
訪問巴基斯坦前，王毅目前正應邀在印度訪問，除了18日與印度外長蘇傑生舉行會談，也將與印度國家安全顧問多瓦爾舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤。
就印巴關係，毛寧表示，印度和巴基斯坦都是大陸的重要鄰國，「我們致力於同印度和巴基斯坦都發展友好合作」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言