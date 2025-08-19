「低級錯誤」港府招標採購飲用水受騙 面對巨大究責民意壓力

香港當局近日罕見地在一項飲用水採購招標案上受騙，不少市民及輿論認為全案事件錯得離譜且難以想像，有人因此主張相關官員應被究責，同時質疑港府內部是否出現問題，使港府面臨巨大民意壓力。

這次事件的起因，是港府早前透過公開招標程序，向得標的「鑫鼎鑫」公司批出一份港幣5294萬元（新台幣2億429萬元）的合約，讓這家公司為港島及部分離島辦公室公務員，提供一種名為「鑫樂觀音山」的瓶裝飲用水。

「鑫鼎鑫」公司得標後，如約向政府提供瓶裝飲用水，上面有「鑫樂觀音山」標籤，但由於標籤有不明確處，相關公務員不敢飲用。

當局追查後發現，生產「鑫樂觀音山」的廣東製造商，與「鑫鼎鑫」沒有關聯，前者也沒有授權後者進行競標，雙方不存在合作事宜。

事件揭發後，警方介入調查，近日拘捕了經營「鑫鼎鑫」的一對夫婦等人。

港媒連日來追問港府官員為何招標出錯，並質問應否對相關官員究責；許多港人也在社交平台留下不少嘲諷言語，大都認為政府犯了「十分低級的錯誤」。

港府對外招標採購由物流署負責，各界認為，政府的招標程序一向嚴格，不應該出現如此錯誤；也有輿論質疑，「鑫鼎鑫」營運歷史不長，商譽尚未建立，港府為何不考慮本地其他傳統供應商。

再者，查詢競標公司是招標基本程序，為何相關官員事前沒有向「鑫樂觀音山」查核。此外，港府在招標瓶裝飲用水供應商方面早有經驗，且已有不同供應商向政府其他部門供應飲用水，卻為何還會受騙。

對次外界種種質疑，財經事務及庫務局長許正宇今天表示，港府正從改善制度方面著手，希望找出其中疏漏。

被問到應否有官員就事件被究責，他沒有正面回應。

立法會議員江玉歡日前曾質疑政府事前並未審查供應商的背景，把關不嚴，導致供應商名冊出現漏洞；她又指採購系統出現問題，比如招標純粹是「價低者得」。

她形容這次事件屬「低級錯誤」，如涉及人為因素，負責採購的部門或需問責。