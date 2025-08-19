快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

「低級錯誤」港府招標採購飲用水受騙 面對巨大究責民意壓力

中央社／ 香港19日電
香港當局近日罕見地在一項飲用水採購招標案上受騙，不少市民及輿論認為全案事件錯得離譜且難以想像。示意圖／ingimage
香港當局近日罕見地在一項飲用水採購招標案上受騙，不少市民及輿論認為全案事件錯得離譜且難以想像。示意圖／ingimage

香港當局近日罕見地在一項飲用水採購招標案上受騙，不少市民及輿論認為全案事件錯得離譜且難以想像，有人因此主張相關官員應被究責，同時質疑港府內部是否出現問題，使港府面臨巨大民意壓力。

這次事件的起因，是港府早前透過公開招標程序，向得標的「鑫鼎鑫」公司批出一份港幣5294萬元（新台幣2億429萬元）的合約，讓這家公司為港島及部分離島辦公室公務員，提供一種名為「鑫樂觀音山」的瓶裝飲用水。

「鑫鼎鑫」公司得標後，如約向政府提供瓶裝飲用水，上面有「鑫樂觀音山」標籤，但由於標籤有不明確處，相關公務員不敢飲用。

當局追查後發現，生產「鑫樂觀音山」的廣東製造商，與「鑫鼎鑫」沒有關聯，前者也沒有授權後者進行競標，雙方不存在合作事宜。

事件揭發後，警方介入調查，近日拘捕了經營「鑫鼎鑫」的一對夫婦等人。

港媒連日來追問港府官員為何招標出錯，並質問應否對相關官員究責；許多港人也在社交平台留下不少嘲諷言語，大都認為政府犯了「十分低級的錯誤」。

港府對外招標採購由物流署負責，各界認為，政府的招標程序一向嚴格，不應該出現如此錯誤；也有輿論質疑，「鑫鼎鑫」營運歷史不長，商譽尚未建立，港府為何不考慮本地其他傳統供應商。

再者，查詢競標公司是招標基本程序，為何相關官員事前沒有向「鑫樂觀音山」查核。此外，港府在招標瓶裝飲用水供應商方面早有經驗，且已有不同供應商向政府其他部門供應飲用水，卻為何還會受騙。

對次外界種種質疑，財經事務及庫務局長許正宇今天表示，港府正從改善制度方面著手，希望找出其中疏漏。

被問到應否有官員就事件被究責，他沒有正面回應。

立法會議員江玉歡日前曾質疑政府事前並未審查供應商的背景，把關不嚴，導致供應商名冊出現漏洞；她又指採購系統出現問題，比如招標純粹是「價低者得」。

她形容這次事件屬「低級錯誤」，如涉及人為因素，負責採購的部門或需問責。

香港 公務員

延伸閱讀

抗戰80周年 李家超：要培育下一代正確認識歷史

李家超晤百度李彥宏 港自動駕駛提速 料2年內落實應用

獲國家專利 港「哨兵無人機」起飛 助低空經濟發展

港府+TVB迷你劇「好嘢港多啲」推銷香港 接地氣吸年輕人觀看

相關新聞

對外政策轉向？美學者稱川普已將台灣視作交易籌碼 不願承擔安全義務

美國丹佛大學美中合作中心主任趙穗生18日在中國人民大學重陽金融研究院一場演講中指出，美國總統川普已將台灣視作與中國交易的...

傳日本在釣魚台海域投入大型無人機 阻陸片面改變現狀

日本共同社19日引述多名日中消息人士報導，鑑於大陸海警船接連駛入尖閣諸島（我稱釣魚台，陸稱釣魚島）周邊「日本領海」的現狀...

印度外長會王毅稱：「台灣是中國的一部分」

大陸外交部長王毅15日在印度新德里與印度外長蘇傑生舉行會談時表示，當前中印關係呈現「向合作主航道回歸的積極態勢」，雙方要...

不願證實？王毅稱北京恢復供應印度稀土 陸外交部：不了解

印度媒體報導，中國外長王毅昨天會晤印度外長蘇杰生時說，隨著中印關係走向正常化，中國將恢復供應稀土、化肥、潛盾機給印度。但...

「低級錯誤」港府招標採購飲用水受騙 面對巨大究責民意壓力

香港當局近日罕見地在一項飲用水採購招標案上受騙，不少市民及輿論認為全案事件錯得離譜且難以想像，有人因此主張相關官員應被究...

王毅訪問印度後轉赴巴基斯坦 陸外交部：與雙方都發展友好合作

印度與巴基斯坦5月曾爆發軍事衝突，後在美國斡旋下停火，但印巴關係仍緊張。大陸外交部19日宣布，外長王毅結束印度的訪問後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。