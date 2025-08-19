傳日本在釣魚台海域投入大型無人機 阻陸片面改變現狀

日本共同社19日引述多名日中消息人士報導，鑑於大陸海警船接連駛入尖閣諸島（我稱釣魚台，陸稱釣魚島）周邊「日本領海」的現狀，日本政府投入海上保安廳大型無人機「海上守衛者」（MQ-9B）用於空中警備，已開始正式運用，意在展現阻止同樣主張主權的中方單方面改變現狀的強硬態度。

中華民國、中國大陸與日本均主張釣魚台主權。近年大陸海警船在釣魚台周邊航行趨於常態，2024年全年航行天數共計355天，創2012年日本政府將「尖閣諸島國有化」後的最多天數。

報導稱，尖閣諸島周邊領海廣闊，約達4,740平方公里，日方因此啟用配備了最新銳雷達和監控設備的「海上守衛者」，與以往的巡邏船和載人飛機一起提升監視能力，帶動警備體制的擴充。至於可否對大陸船隻起到實際阻止效果，成為今後課題。

日中消息人士稱，「海上守衛者」4月起多次在包括日本領空在內的尖閣周邊上空飛行。負責對大陸海警船的警戒監視任務和拍攝圖像。日方將探討從上空發出要求大陸海警船駛離領海的警告。

報導指，日本海上保安廳並未公布在尖閣周邊運用無人機的情況，表示有關裝備的運用事項無可奉告。

「海上守衛者」由身處地面操作中心的飛行員負責操控。傳送來的影像等數據由海上保安官確認，並發出必要指示。日本海上保安廳目前運用3架無人機，計畫在2025年度內增加2架。不僅是包括尖閣周邊在內的東海，還將負責太平洋及日本海的警戒監視和海上災難災害應對工作。

「海上守衛者」由美國通用原子航空系統公司製造，日本海上保安廳2022年10月在青森縣的海上自衛隊八戶航空基地啟動「海上守衛者」的試驗運用。今年1月將據點轉移到北九州機場（北九州市），為正式運用推進了準備工作。

日本第11管區海上保安總部（那霸）本月5日通報稱，再有4艘大陸海警船相繼駛入尖閣周邊領海，是今年第24天。包括毗連區在內，截至當時已連續260天在尖閣周邊發現大陸公務船，持續刷新2012年以來的紀錄。

今年以來，中日因釣魚台而起的爭端增多。3月大陸外長王毅訪日期間，日方通報大陸公務船連續4天駛入釣魚台領海，逗留逾92小時創新紀錄。5月，中方曾通報有一架日本民用飛機「非法進入中方釣魚島領空」，中日戰機皆升空應對，大陸海警也曾通報對「非法進入釣魚島領海」的日本漁船採取必要管控與警告驅離。