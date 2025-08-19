美韓峰會在即 韓外長：「駐韓美軍介入台海」不應列議程

美韓峰會將於25日在華府登場，南韓外交部長趙顯18日表態，「駐韓美軍在台海發生緊急情況時介入的可能性」不應被納入議程，並表示為了東北亞的和平與穩定，堅決反對任何試圖急劇改變現狀的行為。

韓聯社報導，趙顯18日在國會外交統一委員會全體會議並接受質詢時作出上述回覆。

據報導，南韓最大在野黨國民力量議員金起炫在質詢時表示，若出現駐韓美軍介入台灣的情形「絕對不可接受」，不應被列入韓美首腦會談議題，並追問政府是否按此推進，趙顯答覆「正按此推進」，並在被追問是否會堅持這一立場時，作出肯定回答。

對於「韓美雙方是否在南韓同意駐韓美軍兵力、裝備介入台灣問題的前提下展開協商」的提問，趙顯給出否定回答。他並表示，為了東北亞的和平與穩定，堅決反對任何試圖急劇改變現狀的行為。

至於美國是否希望南韓介入台灣問題，趙顯說，美國內部確實有部分人士提出過相關主張，但這並非美國政府的官方立場，美方也未因此向韓方通報或提出協商要求。

趙顯指出，應把同盟現代化作為增強國防力量的重要機會。韓方已向美方明確傳達願將同盟關係發展為「未來型全面戰略同盟」的立場，美方對此也十分理解。他表示，相信通過即將舉行的韓美首腦會談，雙方能夠取得互利共贏的成果。