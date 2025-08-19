快訊

揭露女演員被電視台人士性侵偷拍 江祖平再發聲：環境要尊重女性

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

美韓峰會在即 韓外長：「駐韓美軍介入台海」不應列議程

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導

美韓峰會將於25日在華府登場，南韓外交部長趙顯18日表態，「駐韓美軍在台海發生緊急情況時介入的可能性」不應被納入議程，並表示為了東北亞的和平與穩定，堅決反對任何試圖急劇改變現狀的行為。

韓聯社報導，趙顯18日在國會外交統一委員會全體會議並接受質詢時作出上述回覆。

據報導，南韓最大在野黨國民力量議員金起炫在質詢時表示，若出現駐韓美軍介入台灣的情形「絕對不可接受」，不應被列入韓美首腦會談議題，並追問政府是否按此推進，趙顯答覆「正按此推進」，並在被追問是否會堅持這一立場時，作出肯定回答。

對於「韓美雙方是否在南韓同意駐韓美軍兵力、裝備介入台灣問題的前提下展開協商」的提問，趙顯給出否定回答。他並表示，為了東北亞的和平與穩定，堅決反對任何試圖急劇改變現狀的行為。

至於美國是否希望南韓介入台灣問題，趙顯說，美國內部確實有部分人士提出過相關主張，但這並非美國政府的官方立場，美方也未因此向韓方通報或提出協商要求。

趙顯指出，應把同盟現代化作為增強國防力量的重要機會。韓方已向美方明確傳達願將同盟關係發展為「未來型全面戰略同盟」的立場，美方對此也十分理解。他表示，相信通過即將舉行的韓美首腦會談，雙方能夠取得互利共贏的成果。

韓美 南韓 美方

延伸閱讀

南韓核能發電 飆速成長

中市府攜6大觀光產業代表訪南韓 搶攻海外旅遊市場

難掩失望？專家看川普肢體語言 峰會前後「像兩個完全不同的世界」

白宮前國安顧問看美俄峰會：川普沒輸 但普亭明顯贏了

相關新聞

軍公教人員禁持陸身分 工友也列入查核

政府擴大清查公務體系人員持有大陸身分證件，陸委會昨宣布，明年元旦起，軍公教核心人員應配合各機關構和學校，辦理常態化、制度...

北京九三閱兵…東南亞出席層級提高 歐洲使節擬缺席

中共即將在北京舉行九三閱兵，以紀念抗戰勝利八十周年，而各國領導人出席狀況已逐漸浮現，港媒報導，多位東南亞國家領導人將會出...

印度外長會王毅稱：「台灣是中國的一部分」

大陸外交部長王毅15日在印度新德里與印度外長蘇傑生舉行會談時表示，當前中印關係呈現「向合作主航道回歸的積極態勢」，雙方要...

陸國務院總理李強喊話：做強內需大循環 激發消費潛力

在大陸官方公布7月略顯黯淡的經濟數據後，大陸國務院總理李強昨（18）日主持召開國務院第九次全體會議表示，要抓住關鍵著力點...

美韓峰會在即 韓外長：「駐韓美軍介入台海」不應列議程

美韓峰會將於25日在華府登場，南韓外交部長趙顯18日表態，「駐韓美軍在台海發生緊急情況時介入的可能性」不應被納入議程，並...

王毅會印度外長：雙方應視對方為夥伴和機遇 非對手或威脅

大陸外交部長王毅當地時間18日在新德里與印度外長蘇杰生舉行會談時，再度傳達北京改善與印度關係的意向。王毅表示，中印關係正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。