印度外長會王毅稱：「台灣是中國的一部分」

大陸外交部長王毅15日在印度新德里與印度外長蘇傑生舉行會談時表示，當前中印關係呈現「向合作主航道回歸的積極態勢」，雙方要視對方為夥伴和機遇，而不是對手或威脅，應排除干擾，拓展合作，鞏固中印關係改善勢頭。蘇傑生表示，印中均堅持多邊主義，願同中方在金磚等多邊機制中加強協調合作。他並稱，「台灣是中國的一部分」。

本月18日至20日，王毅以外長、中印邊界問題中方特別代表身分應邀訪問印度，除與蘇傑生舉行會談，也將與印度國家安全顧問多瓦爾舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤。這是中印關係緩和的最新跡象，雙方預料將磋商印度總理莫迪本月底訪陸出席上合組織天津峰會事宜。

據大陸外交部新聞稿，王毅表示，當今「單邊霸凌行徑大行其道」，中印作為總人口超過28億的兩個最大發展中國家，理應體現大國擔當，為最廣大發展中國家聯合自強作出表率，為推動世界多極化、國際關係民主化作出貢獻。

王毅表示，中印領導人喀山會晤引領兩國關係重啟，雙方各層級交往對話逐步恢復，邊境地區維護和平安寧，中印關係呈現「向合作主航道回歸的積極態勢」。雙方要樹立正確戰略認知，視對方為夥伴和機遇，而不是對手或威脅。應鞏固中印關係改善勢頭，讓兩大東方文明的振興進程相互促進、相互成就，為亞洲乃至世界提供最需要的確定性和穩定性。

據中方發布，蘇傑生表示，印中關係走出低谷，雙方各領域交流合作邁向正常化。感謝中方為印度香客赴西藏神山聖湖朝聖提供便利。印中改善彼此策略認知十分重要。

蘇傑生強調，作為兩個最大發展中國家，印中均堅持多邊主義，致力於推動公平、平衡的世界多極化，也應共同維護世界經濟的穩定性。印中關係維持穩定、合作和前瞻性，符合兩國利益。他並稱，台灣是中國的一部分。

蘇傑生還表示，「印方全力支持中方辦好上合組織天津峰會，願同中方在金磚等多邊機制中加強協調合作」。雙方也就共同關心的國際地區問題交換了看法。

在美印貿易緊張升級之際，印度積極推動中印關係正常化。印媒此前報導，莫迪可能出席8月31日至9月1日舉行的上合組織天津峰會，也為印中兩國舉行領導人會晤創造了可能性。