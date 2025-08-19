王毅會印度外長：雙方應視對方為夥伴和機遇 非對手或威脅

大陸外交部長王毅當地時間18日在新德里與印度外長蘇杰生舉行會談時，再度傳達北京改善與印度關係的意向。王毅表示，中印關係正呈現向合作主航道回歸的積極態勢，雙方應視對方為夥伴和機遇，而不是對手或威脅，相向而行，鞏固中印關係改善勢頭，為亞洲乃至世界提供當前最需要的確定性和穩定性。

根據大陸外交部19日零時許發布的新聞稿，王毅表示，當今世界，百年變局加速演進，單邊霸凌行徑大行其道，自由貿易和國際秩序面臨嚴峻挑戰。值此聯合國成立80周年之際，人類社會走到了決定未來方向的關鍵路口。中印作為總人口超過28億的兩個最大發展中國家，理應展現天下情懷，體現大國擔當，為最廣大發展中國家聯合自強作出表率，為推動世界多極化、國際關係民主化作出貢獻。

王毅表示，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪在喀山成功會晤，引領中印關係重啟再出發。雙方認真落實兩國領導人達成的共識，各層級交往對話逐步恢復，邊境地區維護和平安寧，印度香客重啟中國西藏神山聖湖朝聖，中印關係呈現向合作主航道回歸的積極態勢。

他指出，今年是中印建交75周年。雙方要認真汲取75年來的經驗教訓，樹立正確戰略認知，視對方為夥伴和機遇，而不是對手或威脅，將各自寶貴資源投入到發展振興上去，探索相鄰大國互尊互信、和平共處、共謀發展、合作共贏的正確相處之道。

王毅強調，中方願秉持親誠惠容、命運與共的理念方針，同包括印度在內的周邊國家一道，共同建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」。中印雙方應堅定信心，相向而行，排除干擾，拓展合作，鞏固中印關係改善勢頭，讓兩大東方文明的振興進程相互促進、相互成就，為亞洲乃至世界提供最需要的確定性和穩定性。

根據大陸外交部新聞稿，蘇杰生表示，在兩國領導人共同指引下，印中關系走出低谷，不斷改善發展，雙方各領域交流合作邁向正常化。感謝中方為印度香客赴中國西藏神山聖湖朝聖提供便利。

蘇杰生稱，印中改善彼此戰略認知十分重要。作為兩個最大發展中國家，印中均堅持多邊主義，致力於推動公平、平衡的世界多極化，也應共同維護世界經濟的穩定性。印中關係保持穩定、合作和前瞻性，符合兩國利益。

蘇杰生還提到，「台灣是中國的一部分」。印方願以兩國建交75周年為契機，同中方深化政治互信，加強經貿等領域互利合作，增進人文交流，共同維護邊境地區和平安寧。印方全力支持中方辦好上合組織天津峰會，願同中方在金磚等多邊機制中加強協調合作。

大陸外交部稱，兩人還就共同關心的國際地區問題交換了看法。