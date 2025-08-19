「館長」結束深圳行 讚嘆大陸基礎建設「世界第一」

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
網紅「館長」陳之漢此次深圳行對一路所見讚嘆不已。圖為陳之漢14日赴深圳科技公司「星塵智能」參觀時，與該公司開發的S1機器人互動。（中通社）
網紅「館長」陳之漢18日結束此次深圳行，據香港中通社報導，館長搭車經過橫琴前往澳門，沿路一再感慨大陸基礎建設「真是世界第一」。總結深圳行，陳之漢說，「好的都用在人民身上，這是我看到最好的事情」。

陳之漢12日抵達深圳，展開他的第二次大陸行。在深圳的幾天中，陳之漢邊走邊直播，參訪大疆、比亞迪等企業，體驗各式無人機、無人車，還參觀深圳地鐵，並搭乘直升機鳥瞰深圳全貌，向其粉絲展示深圳「科技之都」的形象。

中通社稱，離開深圳搭車行駛在高速公路上時，陳之漢再次於直播中稱讚大陸基礎設施強大，「大陸是世界第一的基建狂魔」。連途經高速路休息站，都能讓陳之漢感歎休息站的空間寬闊、設施完善，「什麼都有，很漂亮」。

陳之漢還告訴粉絲，真正欺負台灣的是美國與日本，偷台積電的技術、要求去海外設廠，「我是台灣人，也是中國人。我在台灣出生，祖國的大好江山，都是中國人的」。

總結此次在深圳行，陳之漢向中通社表示，看到很多令人震撼的科技發展成果，包括無人機、無人車，深圳是一個很適合發展、適合居住的城市，「難怪有這麼多年輕人願意來」。

陳之漢還說，「好的都用在人民身上，這是我看到最好的事情。」他感歎，大陸方方面面越來越厲害，並且走向全世界，這是很多台灣人不知道的事，有很多人甚至認為大陸是落後的，他要做好信息傳播，讓台灣同胞了解大陸突飛猛進的發展。

但或許是對中國大陸的認知依舊有限，陳之漢14日前往騰訊總部參訪，在見識到微信支付已從手機、掃臉支付等進化到可使用手掌辨識，讓他嘖嘖稱奇，結果竟脫口大讚微信支付的主要競爭者「支付寶」，讓騰訊陪同人員尷尬糾正：「在騰訊總部不要談支付寶……」。

