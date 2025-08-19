《鬼滅之刃無限城篇》香港上映首日票房打敗《哪吒2》

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台上映10天（截至8月17日）累積票房已突破4億元，據香港星島日報報導，這部日本動畫14日在香港上映也以730萬港元的佳績，打破《哪吒2》今年初創下的667萬港元票房紀錄。

報導稱，《鬼滅》在中國大陸尚未上映，因此有香港直通巴公司看準商機，在首映當日舉辦「觀影團」，吸引眾多大陸粉絲專程來到香港包場觀看《鬼滅》。因反應熱烈，該公司已於小紅書宣布本周末將再度加場。

根據台灣代理商木棉花18日公布的最新數字，《鬼滅》在台灣已創下七項紀錄，包括：2025年全台首日票房第一、全台預售票房影史紀錄第一、動畫電影影史首周末全台票房第一、動畫電影影史全台票房最速破1億元等。

《鬼滅》本月8日在台灣上映後，與大陸僅一海之隔的金門金獅影城，也傳出有大批福建動漫迷專程搭小三通跨海觀看，讓金獅影城首映日業績較平日高出逾五成。

星島日報表示，香港電影票房有限公司資料顯示，《鬼滅》港澳票房目前已突破3,000萬港元，距離前作《鬼滅之刃：無限列車篇》總票房3,229萬港元已不遠。

由於《鬼滅》能否在中國大陸上映尚不可知，香港因此成為大陸《鬼滅》粉絲追逐大螢幕體驗的熱門目的地。首映當天就有香港旅行社看準商機，在廣東各大城市推出「IMAX觀影團」，以直通巴士接大陸影迷到香港戲院包場觀看。

星島日報表示，因「IMAX觀影團」首映日反應熱烈，旅行社決定本周末（23、24日）加推「IMAX觀影團」，套票人民幣239元（約合新台幣1,000元）起，目前購票可獲得IMAX海報和明信片等限量禮，粉絲也可加購去程車票，屆時可從深圳灣口岸直達影院商場。