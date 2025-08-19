北京九三閱兵 東南亞出席層級提高 歐洲使節擬缺席

中共即將在北京舉行九三閱兵，以紀念抗戰勝利八十周年，而各國領導人出席狀況已逐漸浮現，港媒報導，多位東南亞國家領導人將會出席，分析指出相關情況並不意味著東南亞國家在北京與華府間選邊站。此外，歐洲國家使節據報正在討論不出席的計畫。

南華早報引述多位知情人士說法指，印尼總統普拉伯沃和馬來西亞首相安華等東南亞領導人擬出席九三閱兵，而越共二號人物、國家主席梁強也或將出席。柬埔寨、寮國和緬甸領導人將先前往天津上海合作組織峰會後轉赴北京參加閱兵。報導提到，與十年前北京首度舉行抗戰閱兵相較，今年東南亞出席層級將提高，當時多國僅由部長出席。

同時，由於俄羅斯總統普亭已確認出席閱兵，南早也援引五位知情人士說法指，歐洲駐北京使節已受邀，但正在討論不參加的計畫，一些使節已決定不參加，其他則是在該時段休假或出國度假，如果歐洲各國大使協調不參加閱兵，可能會發出團結和對俄烏戰爭立場的「強烈訊息」，因為中共官員一直試圖向歐洲各國使團施壓要求確認是否出席。

今年中共閱兵，歐洲有塞爾維亞總統武契奇和斯洛伐克總理菲佐已確認出席。十年前則有捷克、塞爾維亞總統、波士尼亞與赫塞哥維納主席團輪值主席出席。

印度總理莫迪據報將出席上合峰會，但未必會參加閱兵。

而就東南亞國家將派員出席閱兵，新加坡聯合早報援引新加坡南洋理工大學教授駱明輝分析，東南亞國家更多是為了展現「給中國面子」。南京大學國際關係學院院長朱鋒則表示，印馬兩國領導人出席九三閱兵不能簡單解讀為它們正傾向中國；「這實質上反映現在東協國家不希望在中美之間選邊站隊」。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則指，九三閱兵難以從根本上改變北京在周邊外交所處困境。