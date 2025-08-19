軍公教人員禁持陸身分 工友也列入查核

政府擴大清查公務體系人員持有大陸身分證件，陸委會昨宣布，明年元旦起，軍公教核心人員應配合各機關構和學校，辦理常態化、制度化查核不得在陸設籍、申領持用中共相關身分證件，以維護國家安全。根據列表，查核對象涵蓋四大類，包含公務體系職員、法官、檢察官，連約僱人員、駐衛警、工友和駕駛都列入，不配合查核者將面臨不得聘用等處置。

除了嚴查我公務員是否具大陸身分，政府近期也收緊台灣人民「回復」身分規定。內政部近日預告修正辦法，台灣人因領大陸護照或在陸設籍而喪失台灣身分，若申請回復台灣身分應符合有助於台灣整體利益等條件。

針對清查公務體系人員，陸委會昨發布新聞稿，依兩岸條例第九條規定，國人若取得中國大陸人民身分，將喪失台灣人民身分，更無從擔任志願軍職及公教人員。為落實依法行政，政府推動常態化、制度化查核，預防違法任職或有人員存在不符法律任用規定情況。

陸委會表示，相關工作已於近日函請有關機關配合推動及宣導，並將於明年一月一日正式施行，屆時軍公教核心人員有初任、調任者，須配合查核作業，不配合查核者，將依任用法令、契約，依法不辦理銓審作業、不得簽訂聘用契約、續聘或改聘作業等相關方式處置。

針對前述處置，陸委會指，僅針對中共「戶籍、身分證、定居證、護照」，至於中共居住證，不配合查核者非不予銓審，而是由各用人機關造冊列管，政風單位追蹤管考；配合者則依具結書方式辦理。

陸委會說明，常態化、制度化查核將採循序漸進、逐步推動；初期以軍公教核心人員為對象，不會及於全體人員。

根據陸委會提供的查核對象列表，共分為公、公（法人事業機構）、教育、軍等四大類。公務員體系包含職員、法官、檢察官、約僱人員、駐衛警、技工、工友、駕駛等，以及特任官、政務人員、中研院人員、地方政府任用人員含清潔隊員等；行政院院外機關約僱人員亦納入。國營事業、公股民營及公設財團法人，暫以該職務為需報院、主管部會或地方政府核派官派人員，且屬代表政府出任該職務之代表人，納入查核。

教育人員包含各級公立學校進用之廿一類專任人員，包含校長、專任教師及運動教練、軍訓教官、公立大學校務基金研究及工作人員、駐校藝術家等。軍人方面，國防部及所屬人員由國防部造冊列管；替代役由內政部造冊列管。

至於「民選公職候選人」查核方式，在中選會確認辦理方式後，再據以辦理。