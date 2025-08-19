快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

陸國務院總理李強喊話：做強內需大循環 激發消費潛力

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國國務院總理李強。新華社
中國國務院總理李強。新華社

在大陸官方公布7月略顯黯淡的經濟數據後，大陸國務院總理李強昨（18）日主持召開國務院第九次全體會議表示，要抓住關鍵著力點做強大陸國內內需大循環，持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施，加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長點。

央視報導，李強在會議提及，要鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

李強表示，要堅持全面、辯證地把握經濟形勢，既看到來之不易的發展成績，看到大陸經濟所具有的強大韌性和活力，進一步堅定信心，又看到經濟運行中面臨的風險挑戰，看到外部環境的嚴峻複雜，始終保持冷靜清醒，將積極應對各種不確定性，下大力氣抓好確定的事。

李強強調，要進一步提升宏觀政策實施效能，將深入評估政策實施情況，及時回應市場關切，穩定市場預期。

李強表示，要加力擴大有效投資，發揮重大工程引領帶動作用，適應需求變化更多「投資於人」、服務於民生，積極促進民間投資。

李強指出，要縱深推進全國統一大市場建設，不斷釋放超大規模市場紅利。採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢。

除此之外，李強也表示，要在深化改革開放中增強發展動力，推進科技創新以及產業創新深度融合，激發各類經營主體的創新創造活力。

大陸7月經濟成績單不盡理想，其中，規模以上工業增加值按年成長5.7％，低於市場預期的5.9％；社會消費品零售總額按年成長3.7％，也不及預期的4.6％，且增幅為今年最低，大陸內需消費依舊不振。

李強 規模

延伸閱讀

陸7月經濟成績不佳 李強再喊做強國內大循環

主持黨外人士經濟座談會 習近平喊話：下半年在宏觀政策持續發力

習近平、李強先提洪災重大人員傷亡 北京才公布30人死亡引議

大個子別「築牆設壘」…習會歐盟主席 籲克制使用經貿工具

相關新聞

軍公教人員禁持陸身分 工友也列入查核

政府擴大清查公務體系人員持有大陸身分證件，陸委會昨宣布，明年元旦起，軍公教核心人員應配合各機關構和學校，辦理常態化、制度...

北京九三閱兵…東南亞出席層級提高 歐洲使節擬缺席

中共即將在北京舉行九三閱兵，以紀念抗戰勝利八十周年，而各國領導人出席狀況已逐漸浮現，港媒報導，多位東南亞國家領導人將會出...

陸國務院總理李強喊話：做強內需大循環 激發消費潛力

在大陸官方公布7月略顯黯淡的經濟數據後，大陸國務院總理李強昨（18）日主持召開國務院第九次全體會議表示，要抓住關鍵著力點...

歐盟乳製品輸陸 反補貼調查延長

大陸商務部昨（18）日公告，去年8月決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。鑑於本案情況複雜，決定將延長對原...

前港獨組織學生動源召集人鍾翰林 獲英國難民庇護

前港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林，已獲得英國批准庇護。鍾翰林是被依香港國安法判刑者中年紀最輕的一位

黎智英被控「串謀勾結外國勢力」案 今進行結案陳詞

兩度延後，香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪的案件，今日在香港開始結案陳詞，控方指控在有國安法後，黎智英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。