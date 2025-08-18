前港獨組織學生動源召集人鍾翰林 獲英國難民庇護

快訊

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導
前港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林，已獲得英國批准庇護。（美聯社）
前港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林，已獲得英國批准庇護。鍾翰林是被依香港國安法判刑者中年紀最輕的一位。

法新社報導，24歲的鍾翰林昨天在他個人Instagram上傳一封信，上頭寫著：「你的庇護申請已獲批准，已取得難民身分。」

英國當局認定鍾翰林「有充分理由害怕受到迫害，因此無法返回你的國家」。

鍾翰林已獲得5年居留許可，未來可申請永久居留。

鍾翰林在Instagram寫道：「收到這封通知的那一刻，我的心情真的難以形容。」

他還說：「我當下第一個反應是興奮不已，然而，這種可能性帶給我恐懼，對規劃未來的恐懼。」

「我只能說，我不會放棄，也不想放棄。」

2020年，北京在香港實施「國家安全法」，以應對香港連月來大規模，且時而有暴力發生的民主抗議行動。

2021年，當時年僅20歲的鍾翰林因坦承「分裂國家」罪，而成為依國安法被判刑者中最年輕的一位，他被判處3年半徒刑。

2023年，鍾翰林逃往英國，並在入境時申請政治庇護。儘管因表現良好而提前獲釋，他透露仍持續受到香港國安警察的嚴密監視。

黎智英被控「串謀勾結外國勢力」案 今進行結案陳詞

兩度延後，香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪的案件，今日在香港開始結案陳詞，控方指控在有國安法後，黎智英...

香港前議員許智峯獲庇護 肯定澳州承認港府侵犯人權

流亡的前香港立法會議員許智峯日前宣布自己與家人獲得澳洲政治庇護，他今天肯定澳洲此舉是對港府2019年鎮壓爭取民主的大規模...

陸客6月遊京都街頭遇襲！30多歲陸籍男子涉殺人未遂 今遭日警方逮捕

今年6月6日晚間，一名37歲男性陸客在京都街頭遭陌生男子持刀襲擊，事件曾引起中日兩國民眾關注，大陸駐日本大使館次日也發布...

王毅訪印度 陸外交部：願共同維護好邊境地區和平安寧

正值美印貿易緊張升級之時，中印正展開多層次互動，大陸外交部長王毅今日啟程赴印度訪問三天，並將與印度舉行兩國邊界問題特別代...

回應林佳龍 陸外交部：台灣屬於中國的法理事實不容置疑

外交部長林佳龍近日嚴正駁斥大陸外交部長王毅在瀾湄合作外長會議後的表述指，戰後的「舊金山和約」已取代相關政治聲明，和約並未...

