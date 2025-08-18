前港獨組織學生動源召集人鍾翰林 獲英國難民庇護

前港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林，已獲得英國批准庇護。鍾翰林是被依香港國安法判刑者中年紀最輕的一位。

法新社報導，24歲的鍾翰林昨天在他個人Instagram上傳一封信，上頭寫著：「你的庇護申請已獲批准，已取得難民身分。」

英國當局認定鍾翰林「有充分理由害怕受到迫害，因此無法返回你的國家」。

鍾翰林已獲得5年居留許可，未來可申請永久居留。

鍾翰林在Instagram寫道：「收到這封通知的那一刻，我的心情真的難以形容。」

他還說：「我當下第一個反應是興奮不已，然而，這種可能性帶給我恐懼，對規劃未來的恐懼。」

「我只能說，我不會放棄，也不想放棄。」

2020年，北京在香港實施「國家安全法」，以應對香港連月來大規模，且時而有暴力發生的民主抗議行動。

2021年，當時年僅20歲的鍾翰林因坦承「分裂國家」罪，而成為依國安法被判刑者中最年輕的一位，他被判處3年半徒刑。

2023年，鍾翰林逃往英國，並在入境時申請政治庇護。儘管因表現良好而提前獲釋，他透露仍持續受到香港國安警察的嚴密監視。