黎智英被控「串謀勾結外國勢力」案 今進行結案陳詞

兩度延後，香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪的案件，今日在香港開始結案陳詞，控方指控在有國安法後，黎智英繼續勾結外國勢力，同時在國安法下毋須證明對象收到制裁請求，都已構成犯罪。

黎智英及蘋果日報三間公司，被控涉串謀勾結外國勢力案，今在香港西九龍法院續審。主要是控方作結案陳詞。

黎智英身著白色風衣、戴黑框眼鏡，由四名懲教人員陪同下進入被告欄應訊。

控方副刑事檢控專員周天行稱，國安法廿九條所指勾結罪，為「請求外國」實施制裁，而非「請求某外國」實施制裁，認為提出有關請求時，毋須指明對象。制裁的目標不限於國家本身，必然包括官員等個體，因官員是管理國家的人，否則違背國安法立法目的。

控方陳詞中稱，按照國安法詮釋，提出制裁時不指明尋求對象，也算「尋求」的一種，又認為控方毋須證明該對象收到制裁請求。舉例若向美國總統川普尋求制裁，不代表要傳召對方作供證明，否則有違國安法立法原意。

針對串謀罪，控方稱涉案勾結協議於國安法實施前訂立，在國安法通過後繼續存在，變成違法。周天行另提到，參與串謀的行為既可是主動，亦可是被動，控方毋須證明協議達成的時間和地點。

法官李運騰提出，被告於國安法生效後是否繼續串謀協議，主要根據證據。控方指，刑事串謀協議與民事合約條例不同，串謀協議屬違法，當串謀協議形成，各方遵守則屬「串謀」。控方亦表示，只要被告有達成串謀協議，並於國安法生效後仍繼續串謀行為，則屬違法。

控方的書面陳詞長達八六○頁，預計口頭陳詞需時兩天。