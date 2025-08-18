香港前議員許智峯獲庇護 肯定澳州承認港府侵犯人權

流亡的前香港立法會議員許智峯日前宣布自己與家人獲得澳洲政治庇護，他今天肯定澳洲此舉是對港府2019年鎮壓爭取民主的大規模抗議以來，香港所發生侵犯人權情事的重大承認。

路透社報導，許智峯2020年離開香港，本月15日獲得澳洲政治庇護。他至今仍因2019年「反送中」示威及後續活動被港府通緝。

許智峯指出，獲得政治庇護顯示「澳洲政府承認，確實發生了侵犯人權及侵蝕民主跟自由情事，因此給予像我這樣的人庇護合理…像我這樣因參與示威而遭迫害的人」。

許智峯目前在南澳州以律師為業。他談到，他也正擔憂自己的朋友、支持民主的媒體大亨黎智英在香港的國安法案件審判。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安法案件今天起結案陳詞。

許智峯指出：「黎智英是香港抗爭的標誌性人物，因為他其實有能力離開香港，卻決定留下來。他非常高尚。」

他補充說：「在他（黎智英）身陷困境且身體狀況不佳時，應當獲得民主國家的協助以脫困。」

此外，南澳州有匿名信件流傳，懸賞關於許智峯及其親屬的情報。澳洲外交部長黃英賢上月與中國外長王毅會面時，對此事表達關切。

許智峯表示，澳洲聯邦警署（AFP）正調查此事，「他們打電話給我，確認我和家人的安全…我可以說，澳洲聯邦警署做出許多努力」。