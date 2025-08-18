快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

香港前議員許智峯獲庇護 肯定澳州承認港府侵犯人權

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導
前香港立法會議員許智峯。路透資料照
前香港立法會議員許智峯。路透資料照

流亡的前香港立法會議員許智峯日前宣布自己與家人獲得澳洲政治庇護，他今天肯定澳洲此舉是對港府2019年鎮壓爭取民主的大規模抗議以來，香港所發生侵犯人權情事的重大承認。

路透社報導，許智峯2020年離開香港，本月15日獲得澳洲政治庇護。他至今仍因2019年「反送中」示威及後續活動被港府通緝。

許智峯指出，獲得政治庇護顯示「澳洲政府承認，確實發生了侵犯人權及侵蝕民主跟自由情事，因此給予像我這樣的人庇護合理…像我這樣因參與示威而遭迫害的人」。

許智峯目前在南澳州以律師為業。他談到，他也正擔憂自己的朋友、支持民主的媒體大亨黎智英在香港的國安法案件審判。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安法案件今天起結案陳詞。

許智峯指出：「黎智英是香港抗爭的標誌性人物，因為他其實有能力離開香港，卻決定留下來。他非常高尚。」

他補充說：「在他（黎智英）身陷困境且身體狀況不佳時，應當獲得民主國家的協助以脫困。」

此外，南澳州有匿名信件流傳，懸賞關於許智峯及其親屬的情報。澳洲外交部長黃英賢上月與中國外長王毅會面時，對此事表達關切。

許智峯表示，澳洲聯邦警署（AFP）正調查此事，「他們打電話給我，確認我和家人的安全…我可以說，澳洲聯邦警署做出許多努力」。

澳洲 香港 黎智英

延伸閱讀

保值力強、租金回報高 內地客搶進香港啟德新樓盤占7成

中國發布「人權報告」 批人權淪為美國「政治道具」

1小時內 2客機從香港飛南韓接連故障 安全折返

黎智英法庭上揮手 律師：恐已構成蔑視法庭罪

相關新聞

陸客6月遊京都街頭遇襲！30多歲陸籍男子涉殺人未遂 今遭日警方逮捕

今年6月6日晚間，一名37歲男性陸客在京都街頭遭陌生男子持刀襲擊，事件曾引起中日兩國民眾關注，大陸駐日本大使館次日也發布...

陸委會：軍公教核心人員明年起須配合查核 不得在陸設籍

為維護國家安全與兩岸單一身分制度，陸委會18日宣布，自2026年1月1日起，軍公教核心人員應配合各機關（構）學校，辦理常...

陸外交部：樂見俄美接觸 盼所有利害關係人適時參與和談

美國總統川普15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，而烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間8月18日前往白宮會見美國總統川...

德外長批台海侵擾行為 陸外交部：莫挑動矛盾、渲染緊張

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）在出訪日本和印尼前夕發表聲明，批評中國在台灣海峽、東海及南海日益加劇...

香港前議員許智峯獲庇護 肯定澳州承認港府侵犯人權

流亡的前香港立法會議員許智峯日前宣布自己與家人獲得澳洲政治庇護，他今天肯定澳洲此舉是對港府2019年鎮壓爭取民主的大規模...

王毅訪印度 陸外交部：願共同維護好邊境地區和平安寧

正值美印貿易緊張升級之時，中印正展開多層次互動，大陸外交部長王毅今日啟程赴印度訪問三天，並將與印度舉行兩國邊界問題特別代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。