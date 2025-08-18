陸客6月遊京都街頭遇襲！30多歲陸籍男子涉殺人未遂 今遭日警方逮捕

今年6月6日晚間，一名37歲男性陸客在京都街頭遭陌生男子持刀襲擊，事件曾引起中日兩國民眾關注，大陸駐日本大使館次日也發布新聞稿，要求日方盡快抓捕嫌犯，並提醒赴日中國遊客加強安全防範。針對此案，日本共同社報導，京都府警方18日以殺人未遂嫌疑逮捕一名30多歲中國籍男子。

共同社指出，該名中國籍男子6月即因涉嫌違反《出入境管理及難民認定法》（非法滯留）被捕，7月遭起訴，這次是因殺人未遂嫌疑再次遭逮捕。

報導引述辦案人員透露，嫌疑人涉嫌於6月6日晚間8時左右在京都市下京區的路上用類似刀具的物品砍傷一名男性遊客（37歲），導致這名遊客右鎖骨至右肋腹附近受傷，所幸無生命危險。

共同社表示，嫌疑人當時與其他遊客發生爭執，受傷遊客可能是在勸架，嫌疑人隨後從現場步行逃離。

針對這起事件，大陸駐日本大使館6月7日發布新聞稿稱，大陸駐大阪總領事館第一時間聯繫慰問受傷陸客並向日警方表達關切，要求日方盡快抓捕嫌犯，嚴懲兇手。中國駐日本大使館也提醒在日中國公民特別是來日遊客，加強安全防範。

6月27日，大陸駐日本大使館又發布新聞稿，提醒在日中國公民和計劃赴日旅遊的中國公民加強防範，確保出行安全。

7月30日晚間10時許，再傳一名中國遊客在大阪府西成區街道上遭遇勒頸搶劫致傷，兇手已被捕。中國駐日本大使館8月1日發布新聞稿稱，近期涉中國公民遇襲案件頻發，中國駐日本大使館已向日本外務省提出嚴正交涉，要求日方切實保護在日中國公民安全與合法權益，並再次提醒在日中國公民和遊客務必提高警惕，加強自身安全防範。

8月18日，中國駐日本大使館再度發布新聞稿指出，近期，日本社會治安事件呈增加趨勢，多地發生中國公民遇襲事件。此外，針對海外中國留學生、技能實習生等人群的電信詐騙案件也呈高發態勢，近日某中國留學生就遭遇「假綁架真詐騙」，損失數千萬日元，因此提醒來日遊客及在日中國公民增強自我防範意識，保護好自身生命及財產安全。