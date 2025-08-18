王毅訪印度 陸外交部：願共同維護好邊境地區和平安寧

正值美印貿易緊張升級之時，中印正展開多層次互動，大陸外交部長王毅今日啟程赴印度訪問三天，並將與印度舉行兩國邊界問題特別代表第24次會晤，這是大陸外交部長近三年多來首次訪問印度。對此，大陸外交部表示，中印邊界問題特別代表會晤是兩國邊界談判的高級別管道。中方願同印方在既有共識的基礎上，本著積極和建設性的態度，與印方共同維護好邊境地區可持續的和平安寧。

在8月18日例行記者會上，有媒體問及，中方發布王毅訪問印度，並舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤的消息，中方對於此行有何期待？

大陸外交部發言人毛寧指出，毛寧表示，去年10月，大陸國家主席習近平同印度總理莫迪在喀山成功會晤，為中印關係改善與發展指明方向。中方願以王毅此次訪問印度為契機，同印方一道努力落實兩國領導人的重要共識，保持兩國高層交往勢頭，增進政治互信，加強務實合作，妥善處理分歧，推動中印關係持續健康穩定發展。

毛寧表示，中印邊界問題特別代表會晤是兩國邊界談判的高級別管道。去年12月中印邊界問題特別代表第23次會晤在北京成功舉行，就劃界談判、邊境管控、機制建置、跨國交流合作等達成多項共識。今年以來，雙方保持外交管道溝通，積極推動上述成果的落實。

關於此次特代會晤，毛寧強調，中方願同印方在既有共識的基礎上，本著積極和建設性的態度，繼續就上述議題深入溝通，共同維護好邊境地區可持續的和平安寧。在印度期間，王毅也將與印度外交部長蘇傑生就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

大陸外交部此前於16日宣布，王毅將於18至20日應邀訪問印度，並舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤。莫迪將於8月底訪中並出席天津的上合峰會，王毅此行也有與印方磋商兩國元首會見事宜。而王毅此訪身分還包括中印邊界問題中方特別代表。

彭博引述消息人士稱，王毅將訪問印度首都新德里，這是他三年多以來首次訪問印度，預計再次與印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾見面，也將會見蘇傑生。這次將是2020年中印雙方爆發邊境衝突以來，第二次的邊界問題特別代表會晤。