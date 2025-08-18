快訊

情斷郭書瑤8年！「大學生了沒」金陽娶空姐女友 甜蜜婚禮曝

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

聽新聞
0:00 / 0:00

回應林佳龍 陸外交部：台灣屬於中國的法理事實不容置疑

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
外交部長林佳龍強調，戰後的「舊金山和約」已取代相關政治聲明，和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。記者張文馨／攝影
外交部長林佳龍強調，戰後的「舊金山和約」已取代相關政治聲明，和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。記者張文馨／攝影

外交部林佳龍近日嚴正駁斥大陸外交部長王毅在瀾湄合作外長會議後的表述指，戰後的「舊金山和約」已取代相關政治聲明，和約並未將台灣交給中華人民共和國。他強調，中華人民共和國從未統治過台灣。對此，大陸外交部表示，有關謬論顛倒黑白、混淆視聽，再次揭露賴清德當局徹頭徹尾的「台獨」分裂本質。「台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。」

在8月18日例行記者會上，有記者提問，日前，台灣外交部部長林佳龍稱，二戰後，「舊金山和約」取代《開羅宣言》、《波茲坦公告》等政治聲明，該「和約」並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。中方對此有何回應？

大陸外交部發言人毛寧指出，有關謬論顛倒黑白、混淆視聽，再次揭露賴清德當局徹頭徹尾的「台獨」分裂本質。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降條款》等一系列具有國際法效力的文件，都確認中國對台灣的主權。台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。

毛寧續稱，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為代表全中國的唯一合法政府，這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。

毛寧提到，所謂「舊金山和約」，是二戰之後美國糾集一些國家，在排斥中華人民共和國、蘇聯的情況下，對日本單獨媾和而發表的「非法無效」的文件。這一文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，也都是非法的、無效的。

毛寧批評，「賴清德當局完全喪失民族立場，無視中國人民抗日戰爭勝利成果，肆意歪曲二戰歷史，令人不齒。」不論「賴清德當局說什麼做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，改變不了國際社會堅持一個中國原則的基本共識，阻擋不了中國終將統一也必將統一的歷史大勢」。

主權 毛寧 外交部 林佳龍 舊金山和約

延伸閱讀

小幅改組難交代 趙少康：內閣總辭才能為大罷免大鬧事負責

賴清德拋2030年前編9千億淨零 黃國昌嘆可笑：用火力發電又要淨零

影／宣傳反惡罷 朱立倫：呼籲賴清德總統拼經濟比較重要

用反罷免告訴賴清德和民進黨拚經濟 朱立倫籲這類人要站出來

相關新聞

陸委會：軍公教核心人員明年起須配合查核 不得在陸設籍

為維護國家安全與兩岸單一身分制度，陸委會18日宣布，自2026年1月1日起，軍公教核心人員應配合各機關（構）學校，辦理常...

陸客6月遊京都街頭遇襲！30多歲陸籍男子涉殺人未遂 今遭日警方逮捕

今年6月6日晚間，一名37歲男性陸客在京都街頭遭陌生男子持刀襲擊，事件曾引起中日兩國民眾關注，大陸駐日本大使館次日也發布...

陸外交部：樂見俄美接觸 盼所有利害關係人適時參與和談

美國總統川普15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，而烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間8月18日前往白宮會見美國總統川...

德外長批台海侵擾行為 陸外交部：莫挑動矛盾、渲染緊張

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）在出訪日本和印尼前夕發表聲明，批評中國在台灣海峽、東海及南海日益加劇...

抗戰80周年 李家超：要培育下一代正確認識歷史

香港特首李家超18日表示，港府積極傳承抗戰精神，培育年輕下一代「正確」認識歷史。同時，他還強調抗戰勝利的歷史意義，呼籲社...

王毅訪印度 陸外交部：願共同維護好邊境地區和平安寧

正值美印貿易緊張升級之時，中印正展開多層次互動，大陸外交部長王毅今日啟程赴印度訪問三天，並將與印度舉行兩國邊界問題特別代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。