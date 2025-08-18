陸外交部：樂見俄美接觸 盼所有利害關係人適時參與和談

美國總統川普15日與俄羅斯總統普亭在美國阿拉斯加州見面，而烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間8月18日前往白宮會見美國總統川普。大陸外交部18日表示，樂見俄美雙方保持接觸，並稱期待所有當事人和利害關係人適時參與和談。

在8月18日例行記者會上，針對媒體問及川普與普亭會晤一事，大陸外交部發言人毛寧表示，中方支持一切有助於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機的政治解決進程。

同時，有消息人士稱，在阿拉斯加舉行的俄美峰會上，中國被提及為烏克蘭安全的潛在保障者之一。若達成停火協議，針對中國是否願意成為烏克蘭安全的保障者的問題，毛寧則對此回應稱，中方在烏克蘭危機議題上的立場是一致且明確的，將繼續以自己的方式勸和促談，推動危機的政治解決。

此外，華爾街日報提到，多位歐洲領導人將與澤倫斯基一同在美國華盛頓會見川普，討論結束俄烏戰爭。毛寧指出，中方期待所有的當事人和利害關係人都能適時參與到和談進程中，儘早達成一個公平持久、有約束力，並且能夠為各當事方接受的和平協議。

此前，川普15日與普亭在美國阿拉斯加州見面，雙方似乎對會談結果各自解讀；普亭會後說，他希望雙方達成的共識（agreement）能讓烏克蘭更接近和平，不過川普則語帶保留表示，在協議還沒有達成之前，沒有協議。

在此之後，澤倫斯基將在美東時間8月18日前往白宮會見美國總統川普，這是川普15日於阿拉斯加與普亭會晤後，首場攸關烏戰走向的關鍵會談。紐約時報17日報導，川普曾告訴歐洲領袖，他認為若烏克蘭同意割讓東部部分領土，俄烏就有可能達成和平談判。

不過，澤倫斯基17日聲明，讚揚美國願意提供烏克蘭戰後安全保障的歷史性決定，但再度駁斥割地止戰的說法。他表示，烏克蘭願意在和平協議中討論變更領土，但不會交出未被俄軍占領的土地。

同時，華爾街日報則提到，多位歐洲領袖將與澤倫斯基一同出席與川普的會晤，這些領袖包括法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨等人，為避免川普立場過度親俄，傷害烏克蘭和歐洲安全，希望避免今年2月美烏領袖在白宮撕破臉的場面。