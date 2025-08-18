陸委會：常態化查核是否具大陸身分 包括公務體系約僱人員、工友

陸委會18日宣布，明年元旦起，軍公教核心人員應配合各機關（構）學校，辦理「常態化、制度化」查核不得在陸設籍、申領持用中共相關身分證件，以維護國家安全。不配合查核者將面臨依法不辦理銓審，不得聘用、續聘或改聘等相關方式處置。

賴政府今年初曾擴大清查公務體系人員持有大陸身分證件，陸委會18日發布新聞稿表示，依現行兩岸條例第9條之1規定，國人若取得中國大陸人民身分，將喪失台灣人民身分，更無從擔任志願軍職及公教人員。為落實依法行政，政府推動常態化、制度化查核，明確各機關（構）學校核心人員，不得在陸設籍、申領持用中共相關身分證件，預防違法任職或有人員存在不符法律任用規定之情況。

陸委會表示，相關工作已於近日函請有關機關配合推動及宣導，並將於明年1月1日正式施行，屆時軍公教核心人員有初任、調任者，須配合查核作業，不配合查核者，將依任用法令、契約，依法不辦理銓審作業、不得簽訂聘用契約、續聘或改聘作業等相關方式處置。

陸委會提到，「不配合查核之處置建議」僅針對中共戶籍、身分證、定居證、護照，至於中共居住證部分，不配合查核者非不予銓審，而是由各用人機關造冊列管，政風單位隨時追蹤管考；配合查核者則依具結書所列處理方式辦理。

陸委會說明，鑒於公務體系龐大、用人態樣繁多，且任用人員法令依據不同，常態化、制度化查核將採循序漸進、逐步推動之方式辦理；初期仍以軍公教核心人員為查核對象，不會及於全體人員。

所謂軍公教核心人員，對象包含公務體系職員、法官、檢察官、約僱人員、約用人員、駐衛警、工友等，行政院院外機關之約僱、約用人員亦納入查核。國營事業、公股民營及公設（股）財團法人，暫以該職務為需報院、主管部會或地方政府核派（定）之官派人員，且屬代表政府出任該職務之代表人及經理人，才須納入查核。

陸委會指出，教育人員則以各級公立學校依教育人員任用條例等法令進用之21類專任人員為限，包含校長、專任教師及運動教練、高級中等以下學校代理教師、大專校院編制外專任教學人員、公立大學校務基金進用研究及工作人員、駐校藝術家或駐校專業藝術團體等。公立學校自行遴用之現職人員不接受查核者，由各級學校造冊列管。

陸委會表示，軍人方面，國防部及所屬人員由國防部造冊列管；替代役由內政部造冊列管。

陸委會還提到，民選公職候選人查核方式，俟中選會確認辦理方式後，再據以辦理。

陸委會指出，為落實常態化、制度化查核，自即日起至今年底止，請各機關（構）學校協助配合進行宣導，並檢討修正相關用人法令、契約及相關資訊系統、書表文件等資料；陸委會將邀集人事總處、銓敘部、教育部等機關於全國辦理宣導說明會，協助各機關（構）學校推動宣導，確保各機關（構）學校所用人員均符合法律規定。

陸委會強調，中共近年為了推行統戰，不惜破壞兩岸長久以來各自堅持的兩岸單一身分制度，允許我國人赴陸領用中共相關身分證件時，保留台灣身分證，不僅混淆我國人對國家的認同，破壞我方法律規定，更對我國家安全造成巨大危害。政府期盼受查核之相關軍公教人員積極配合政府相關作業，為維護國家安全貢獻一分心力，並提升人民對公務體系的信賴。