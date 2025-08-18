德外長批台海侵擾行為 陸外交部：莫挑動矛盾、渲染緊張

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）在出訪日本和印尼前夕發表聲明，批評中國在台灣海峽、東海及南海日益加劇的侵擾行為。對此，大陸外交部回應指，一個中國原則是中國與世界各國建立和發展外交關係的政治基礎，也是國際關係的基本準則和國際社會的廣泛共識，敦促相關方莫挑動矛盾、渲染緊張。

在8月18日例行記者會上，針對法新社記者提問，瓦德福在訪問日本前夕表示，中國在台灣海峽和東海的行動是單方面改變地區現狀的「侵略性行為」。請問外交部對此有何評論？

大陸外交部發言人毛寧表示，「台灣問題是中國的內政」，一個中國原則是中國與世界各國建立和發展外交關係的政治基礎，也是國際關係的基本準則和國際社會的廣泛共識。

毛寧強調，要維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明地堅持一個中國原則、反對台獨分裂行徑。當前東海、南海局勢整體保持穩定，中方敦促相關方尊重區域國家透過對話協商解決問題、維護和平穩定的共同努力，而不是挑動矛盾、渲染緊張。

路透近期報導指，瓦德福出訪日本和印尼前對外聲稱，中國在台灣海峽、東海及南海日益加劇的侵擾行為影響到歐洲。瓦德福一方面讚揚日本在烏克蘭問題上與歐洲團結一致，強調日本及印尼的重要性和經濟潛力，另方面則表達對中國的關切稱，「中國在台海、東海及南海日益加劇的侵擾行為也影響到歐洲。我們全球共存的基本原則正面臨危機。」

瓦德福還稱，「在經濟方面，我們也面臨著巨大的挑戰，中國正以『不公平和扭曲市場的貿易行為』挑戰我們的經濟。美國的關稅政策令歐洲和亞洲的企業感到不安。」