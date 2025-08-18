黎智英國安案 進入結案陳詞
香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安法案件今天起結案陳詞，黎智英需要提出自辯時的證供撮要（要點摘取），控方則要再次力證黎智英需要負上法律責任。
黎智英與蘋果日報3家相關公司各被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，黎智英全部否認控罪。
這起案件於2023年12月開審，由國安法指定法官杜麗冰、李運騰及李素蘭審理。
控方於2024年6月11日（審訊第90日）完成舉證，3名法官裁定所有控罪表證成立。其後，黎智英選擇出庭自辯，作供52天，控辯雙方預定本月14日起以口頭結案陳詞。
但由於當天香港降暴雨，法庭取消所有聆訊；結案陳詞翌日重新展開，但法官擔心黎智英的健康，要求他配備便攜式心臟監察設備，於是又延至今天借用西九龍裁判法院進行。
綜合本地媒體的報導，黎智英早上由囚車押送到法院應訊，庭上訊息顯示，他已配備便攜式心臟監測設備，報告也顯示他的身體及心理狀況適合審訊。
結案陳詞預期不會超過10天，期間法庭會要求辯方準備黎智英在自辯時的證供撮要，控方則要準備各種案例，再次力證黎智英的控罪成立。
除了上述控罪外，黎智英在另一案中也被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。
