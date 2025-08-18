抗戰80周年 李家超：要培育下一代正確認識歷史

香港特首李家超18日表示，港府積極傳承抗戰精神，培育年輕下一代「正確」認識歷史。同時，他還強調抗戰勝利的歷史意義，呼籲社會傳承先烈精神，培養青年愛國情懷，並表示「愛國主義教育工作小組」將舉辦系列活動，紀念抗戰勝利80周年。

據香港政府公報，李家超18日在「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來：中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」論壇上透過影片致辭時表示，80年前，中國人民經歷14年的艱苦抗戰，中華兒女不屈不撓、眾志成城，終於迎來了偉大的勝利。這場勝利，是中華民族走向偉大復興的歷史轉折點，也是世界反法西斯戰爭的重要篇章，為人類和平事業作出重大貢獻。

李家超說，香港市民與「祖國」同胞血脈相連，一直並肩作戰，從運送物資、營救受困人士，到投身抗戰前線、捍衛海上航道等，香港從未缺席。當時，很多港人投身港九大隊、東江縱隊等的游擊隊，並參與不同的抗日救亡團體。在香港的許多愛國志士，不惜犧牲性命，保護同胞、支援抗戰。他們的英勇不但展現堅毅不屈的錚錚鐵骨，更彰顯中華民族的愛國情懷。

李家超指，抗戰勝利深刻啟示我們，和平來之不易，必須銘記戰爭的慘痛。當前，世界百年未有之大變局加速演進，地緣政治千變萬化、霸權主義影響全球，世界面臨的挑戰和威脅複雜多變。大家必須以史為鑑，銘記先烈為中華民族以至世界和平的付出，反對任何歪曲歷史、美化侵略的行為和言論。中華兒女在抗戰展現出「天下興亡，匹夫有責」的民族大義。這種堅定信念是中華民族的寶貴財富，提醒大家在面對挑戰時要砥礪奮進。

李家超稱，港府積極傳承抗戰精神，增強市民的愛國情懷。港府將結合愛國主義教育、國家安全教育和中華文化教育，培育年輕一代「正確」認識歷史，「厚植愛國情懷」，成為建設香港、貢獻國家的棟樑之才。

另，李家超還提到，香港將舉辦一系列活動紀念抗戰勝利80週年。今年初開始，港府成立愛國主義教育工作小組全力統籌紀念活動籌備工作。除舉辦不同專題展覽、教育活動、電影放映會，也動員各區青年和學生參與本地紀念活動和實地考察。他也提及，港府將結合抗戰勝利主題的學生和青年大陸交流團，安排他們到訪國家的軍事設施、抗戰歷史遺址等，進一步培養香港青年對國家民族的認同感。

李家超最後說，「歷史是最好的教科書，也是未來的指南針。我們紀念抗戰勝利，不但是為了銘記歷史，更是為了啟迪今天、開創未來。就讓我們攜手並肩，為實現中華民族偉大復興，繼續不懈奮鬥！」