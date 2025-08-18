東南亞國家領袖傳將參加閱兵 分析指給中國面子

快訊

中央社／ 北京18日電

據報導，印尼總統普拉伯沃、馬來西亞首相安華可能會出席中國9月3日的閱兵儀式。有分析指出，與10年前的閱兵相比，東南亞國家這次選派更高層級代表，更多是為了展現「給中國面子」，北京也將藉該場合展示國力。

香港南華早報15日引述多名知情人士稱，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）可能會出席閱兵儀式；越南則很可能會派越南國家主席梁強（Luong Cuong）出席。

知情人士稱，柬埔寨、寮國和緬甸的領導人，預計將先出席在天津舉辦的上海合作組織峰會，再前往北京參加閱兵式。

報導提到，目前克里姆林宮已確認俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將出席閱兵儀式，斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）、塞爾維亞總統武契奇（AleksandarVucic）也已確認出席。

中國官方目前尚未公布參加今年閱兵式的外國政要名單。

中國在2015年曾以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年」的名目舉辦閱兵。當時馬來西亞是由時任首相對中特使黃家定、印尼由時任人類發展與文化統籌部長馬哈拉尼（Puan Maharani）出席。

根據聯合早報，新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝認為，東南亞國家這次選派更高層級代表，更多是為了展現「給中國面子」，預計北京將藉該場合向國際社會傳遞，中國已是一個有能力與美國競爭、實現和平崛起的大國，同時也藉此展示中國軍事現代化的成果。

報導引述南京大學國際關係學院院長朱鋒說，馬來西亞與印尼兩國領導人若確認出席閱兵，有助於推動中國與東南亞展開務實合作。

但朱鋒也指出，在應對川普關稅戰期間，印尼和馬來西亞都是較早與美國達成協議的國家，因此這兩國領導人出席閱兵不能簡單解讀為它們正傾向中國。

他說，這反映現在東協國家不希望在中美之間選邊站隊，希望能更好發展與中美的積極合作關係。

