抗戰研討會本周澳門登場 港媒：台參與者戰戰兢兢

今年是中華民國對日抗戰勝利80周年紀念，大陸委員會日前呼籲國人勿參加中共舉辦之相關活動，否則將依法裁罰。香港星島日報今日「中國觀察」專欄文章指，兩岸本周將在澳門舉辦「紀念中華民族抗戰勝利及台灣光復80周年書畫聯展暨學術研討會」，「台灣光復紀念協會」將組團參加，但在台灣執政黨嚴格監控下，台方代表團行事謹慎，強調必須遵守一系列活動守則，包括不得觸及統戰爭議、須事先報備行程、不涉國旗國歌及政治軍事議題、不接受媒體採訪與陸方捐贈等。

星島日報以「赴澳抗戰研討會 台方戰戰兢兢」為題，內容指出，上述將在澳門舉辦的研討會，大陸方面由中國抗日戰爭史學會會長、中國社科院近代史研究所所長王建朗率團參加。台灣方面的主辦團體是「台灣光復紀念協會」。據悉，「台灣光復會」今年剛成立，奉已故前行政院長郝栢村為精神領袖，理事長是前陸軍總司令陳廷寵，但這次只由台灣學者羅台生帶隊。

文章特別提到，在執政黨監控之下，側聞赴澳門參加研討會的台方代表團戰戰兢兢，強調必須尊重活動守則，包括「在爭取抗戰歷史話語權的活動中，避免陷入統戰與反統戰的爭議」，「陸方相關的各項活動，台方先向主管機關報備及說明」，「交流活動現場中，不得有國旗、國歌、中央級官員出席，不談論政治、軍事、兩岸議題，不接受媒體採訪與報道」，「不接受陸方黨政軍的捐贈」等等。

陸委會上周四明文要求，禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動；禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席陸方前揭活動，違反者將依法懲處；呼籲全體國人勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

陸委會強調，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為（如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等），主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。