加速量產 陸第2架水陸兩棲飛機「鯤龍」完成生產試飛

大陸近年來加快國產飛機發展腳步。大陸完全自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」於6月在廣東珠海獲頒民航局生產許可證、邁入批量生產階段後，AG600「鯤龍批產第二架批產機已於8月17日在珠海完成生產試飛，即將交付客戶營運。

據中國航空工業集團微信公眾號消息，8月17日，AG600「鯤龍」批產第二架機（AG600-1102）在廣東珠海成功完成生產試飛，即將交付客戶進行營運。AG600-1102架機於珠海金灣機場順利完成包括滑行、一般性檢查、任務系統和高空飛行在內的一系列生產試飛任務，於8月17日7時18分落地。飛機狀態良好，操縱系統正常，各系統運作穩定。同日，9時29分，飛機再次從珠海機場起飛，轉場湖北宜昌進行噴漆。

《IT之家》提到，AG600「鯤龍」具備飛機與船舶的雙重特性，能上天、能入海，是全球起飛重量最大的民用水陸兩棲飛機。最大起飛重量達60噸，可載水12噸，最小平飛速度為每小時220公里，最大實用航程可達4,500公里。其能夠靈活執行滅火、物資轉送、通訊中繼等多種任務，是一個多用途的大型航空裝備平台。

中國航空工業集團表示，後續將全力推動AG600加速批產交付，早日正式投入營運，全面建構以AG600為龍頭的航空緊急救援裝備系統。

新華社指出，今年以來，AG600研製持續進行。4月20日，AG600獲頒中國民航局型號合格證，象徵著其研製取得圓滿成功，獲得進入市場「准入證」；6月11日，AG600獲頒生產許可證，正式邁入批量生產階段。

據悉，AG600在取得中國民航局型號合格證前試飛工作歷時兩年。具體來看，AG600在2012年提出型號合格證（TC）申請，2016年總裝下線，2017年在珠海陸上首飛，2018年在湖北荊門水上首飛，2020年在山東青島海上首飛，2023年6月具備執行滅火任務能力，2024年7月獲得首個型號檢查核准書，2025年2月全面完成審定試飛。