韓媒：韓總統特使團或於8月下旬訪華 拜會王毅等中方高層人士

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
韓聯社18日援引多方消息透露，南韓總統李在明或於25日前後向中國大陸派遣特使團。（歐新社）
南韓總統李在明上任後推行實用主義外交，使中韓關係轉向緩和。韓聯社18日援引多方消息透露，李在明或於25日前後向中國大陸派遣特使團。

據韓聯社報導，南韓執政黨共同民主黨人士18日透露，中韓兩國正圍繞兩國建交紀念日（8月24日）等因素就特使團訪問中國大陸日程安排進行協調，具體日期待定。

據悉，南韓特使團成員可能會包括前國會議長樸炳錫、民主黨議員金太年和樸釘。另，南韓前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲亦有望加入該特使團。

韓聯社預測，該特使團將會見大陸外交部長王毅等中方高層人士，並向中方轉交李在明致中國大陸國家主席習近平的親筆信。

此前，南韓國務總理金民錫6日在中央政府首爾辦公樓主持召開提振旅遊業政策工作組會議宣布，南韓政府將從9月29日起面向中國大陸團體遊客試行免簽入境政策，持續至明年6月30日。

香港星島日報6日刊出「中國觀察」指出，南韓6日正式宣布，將自9月底起對中國團體遊客實施免簽措施，而中國國家主席習近平預料將於11月出席在韓國舉行的亞太經濟合作（APEC）領袖峰會。不過，中韓依然矛盾重重，缺乏互信，仍處於且行且珍惜。

文章指，隨著中國大陸強勢崛起，不再「韜光養晦」，影響力不斷上升，作為鄰國的南韓頗感不安。中國大陸取代日本成為南韓人最不信任的鄰國，年輕人對華負面看法尤為強烈。李在明今年6月上台之後，反華示威規模擴大，甚至針對中國大陸遊客。

對此，李在明12日還曾在國務會議上提到，不久前，在首爾大林洞、大陸駐韓大使館前發生了反華示威，已遠超言論自由的範疇，充斥著惡言和暴力，這與南韓作為重視多樣性和包容性的民主典範國家的形象極不吻合。

