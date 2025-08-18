川普關稅促成中印關係改善 王毅今出訪印度

川普的關稅促成了中印關係改善。大陸外長王毅今日啟程赴印度訪問三天，並將與印度舉行兩國邊界問題特別代表第24次會晤，這是中國外長近三年多來首次訪問印度。

《環球時報》指出，王毅此訪既是印度國家安全顧問多瓦爾去年12月訪華的後續，也是為印度總理莫迪本月底將訪問中國，並出席上海合作組織峰會作準備的一部分。各界多將王毅此行視為中印繼續保持外交接觸的重要一步。

報導稱，近來，因美方宣布對印度輸美商品加徵25%關稅，並以「繼續採購俄羅斯武器和能源」為由，威脅對印實施「額外懲罰」，美印關係陷入緊張。

《印度教徒報》稱，在與主要貿易夥伴美國的貿易關係存在不確定性的情況下，新德里方面正努力加強與中國的關係。美國「地緣政治經濟報告」網站也認為，美國政府長期以來一直試圖拉攏印度參與其對華新冷戰。但川普政府的關稅政策適得其反，促使新德里改善與北京的關係，並強化金磚國家合作。

《印度斯坦時報》提到，在王毅訪問印度後，印度外長蘇杰生將於8月21日至23日訪問俄羅斯，與俄外長拉夫羅夫舉行會談。在印美關係緊張的背景下，「這兩次會晤對印度與中、俄關係至關重要」。

印度《論壇報》稱， 印中兩國正在積極參與金磚國家、上合組織和二十國集團等多邊論壇，即使在雙邊關係緊張的情況下，雙方仍致力於在全球平台上開展合作。

大陸外交部發言人林劍14日在回應彭博社「如何看待美印關係面臨挑戰，中印關係顯現積極勢頭」有關問詢時表示，中國和印度都是發展中大國、全球南方重要成員，做相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，是雙方正確選擇。

林劍稱，中方願同印方共同努力，落實好兩國領導人重要共識，一以貫之增進政治互信，相向而行擴大交流合作，從大局出發妥善處理分歧，在上海合作組織等多邊平台加強協作配合，推動中印關係健康穩定發展。

據《印度斯坦時報》16日報導指出，王毅將在此訪期間與蘇杰生和國家安全顧問多瓦爾舉行會談。知情人士透露，在與多瓦爾的會談中，兩人預計將探討多項增加互信的措施，雙方還將討論恢復邊境貿易以及雙方都能接受的邊界問題解決框架。