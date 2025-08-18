快訊

才剛交往…23歲妹遭27歲男友當街暴打、拉髮拖行 趴地狂求饒

林岱樺被挖祖墳式攻擊 綠憂脫黨危機...南台2都恐變天

又有颱風？熱帶擾動92W最快今生成颱風 預估路徑曝

黎智英法庭上揮手 律師：恐已構成蔑視法庭罪

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港高等法院預計今日就黎智英「串謀勾結外國勢力危害國家安全」案進行結案陳詞。圖為黎智英2020年7月1日在香港受訪時的資料照。（美聯社）
香港高等法院預計今日就黎智英「串謀勾結外國勢力危害國家安全」案進行結案陳詞。圖為黎智英2020年7月1日在香港受訪時的資料照。（美聯社）

香港特區高等法院15日起再次就壹傳媒創辦人黎智英「串謀勾結外國勢力危害國家安全」案件開庭，聽取結案陳詞。據香港大公報18日報導，黎智英當日被帶入法庭後，有旁聽人士向他揮手，黎智英也揮手回應。

對此，執業律師、香江聚賢法律專業人才委員會主任陳子遷批評，這樣「做騷」（作秀）的行為或已構成蔑視法庭。

大公報稱，當日開庭前，法庭保安以中文及英文向公眾人士宣讀：法官已下令，不論法官是否在場，或休庭期間，旁聽人士都要保持安靜，不得向與訟雙方發表意見、個人感受及祝福等，否則不得進入法庭。

對於黎智英當天向支持者揮手致意，陳子遷稱，法庭從來都不是供人作戲表演的舞台。在庭內或庭外作出不遵守法庭命令、大聲喧嘩、拍照、錄音等擾亂訴訟程序的行為，都有可能犯下「蔑視法庭罪」。

陳子遷表示，刑事「蔑視法庭罪」沒有法定的最高禁刑罰或罰款的定額。根據過往案例，向裁判官或司法人員作侮辱或恐嚇性舉動，最高可被判罰款港幣2,000元及監禁兩個月；侮辱法官或作出阻礙訴訟程序行為，最高可被判入獄兩年或罰款5,000元。

BBC中文網表示，今年77歲的黎智英於2020年8月被香港國安警察拘捕，同年12月遭起訴，成為《香港國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」下被訴第一人，引起西方國家政府與人權倡議團體關注。一旦被判有罪，最高可被處以無期徒刑（終身監禁）。

黎智英案經兩度押後在2023年12月開審，斷斷續續進行了近11個月。之後，黎智英作為證人接受控辯雙方與法官盤問，直到2025年3月才完成。雙方原訂8月14日開始結案陳詞，但因香港暴雨警告推遲一天，後又因黎智英身體不適，再度延至今（18）日。

美國總統川普14日接受福斯新聞電台（Fox News Radio）訪問時表示，即使中國國家主席習近平會「不高興」，他仍將盡力協助黎智英。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示「不清楚」，但強調「堅決反對外部勢力利用司法案件干涉中國內政、抹黑破壞香港法治」。

黎智英

延伸閱讀

香港前7月房車銷售 比亞迪居冠

香港擬打造國際黃金交易中心 建設大宗商品交易生態圈

亞洲青少棒賽／日本首戰勝香港 井端弘和：全力奪冠

2020年離開香港…香港前議員許智峯 獲澳洲政治庇護

相關新聞

黎智英法庭上揮手 律師：恐已構成蔑視法庭罪

香港特區高等法院15日起再次就壹傳媒創辦人黎智英「串謀勾結外國勢力危害國家安全」案件開庭，聽取結案陳詞。據香港大公報18...

川普關稅促成中印關係改善 王毅今出訪印度

川普的關稅促成了中印關係改善。大陸外長王毅今日啟程赴印度訪問三天，並將與印度舉行兩國邊界問題特別代表第24次會晤，這是中...

加嚴審查？從陸籍回復台灣身份增3條件 陸委會：不是想取得就能取得

內政部近日預告修正辦法，針對申請回復台灣地區人民身分者，新設應符合對台灣國防安全有重大貢獻等3條件。陸委會17日表示，「...

陸國務院報告：美式人權成政治籌碼

中美持續在人權議題上角力，大陸國務院新聞辦昨日發表「二○二四年美國侵犯人權報告」，抨擊美國人權在權力與資本合謀下，被異化...

北京閱兵2度演練 新武器曝光

中共當局於十六日晚間舉行九三閱兵第二次演練，除封鎖範圍擴大、動用四萬人參演外，還有多款閱兵武器曝光，涉及坦克、飛彈、無人...

打擊黑工！香港入境處和警方連串行動 警認定有犯罪集團介入

香港入境處和香港警方連串行動，打擊非法勞工，這些被稱為「黑工」者，包括非法入境和合法入境但無香港工作簽證者，主要來自中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。