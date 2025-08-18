黎智英法庭上揮手 律師：恐已構成蔑視法庭罪

香港特區高等法院15日起再次就壹傳媒創辦人黎智英「串謀勾結外國勢力危害國家安全」案件開庭，聽取結案陳詞。據香港大公報18日報導，黎智英當日被帶入法庭後，有旁聽人士向他揮手，黎智英也揮手回應。

對此，執業律師、香江聚賢法律專業人才委員會主任陳子遷批評，這樣「做騷」（作秀）的行為或已構成蔑視法庭。

大公報稱，當日開庭前，法庭保安以中文及英文向公眾人士宣讀：法官已下令，不論法官是否在場，或休庭期間，旁聽人士都要保持安靜，不得向與訟雙方發表意見、個人感受及祝福等，否則不得進入法庭。

對於黎智英當天向支持者揮手致意，陳子遷稱，法庭從來都不是供人作戲表演的舞台。在庭內或庭外作出不遵守法庭命令、大聲喧嘩、拍照、錄音等擾亂訴訟程序的行為，都有可能犯下「蔑視法庭罪」。

陳子遷表示，刑事「蔑視法庭罪」沒有法定的最高禁刑罰或罰款的定額。根據過往案例，向裁判官或司法人員作侮辱或恐嚇性舉動，最高可被判罰款港幣2,000元及監禁兩個月；侮辱法官或作出阻礙訴訟程序行為，最高可被判入獄兩年或罰款5,000元。

BBC中文網表示，今年77歲的黎智英於2020年8月被香港國安警察拘捕，同年12月遭起訴，成為《香港國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」下被訴第一人，引起西方國家政府與人權倡議團體關注。一旦被判有罪，最高可被處以無期徒刑（終身監禁）。

黎智英案經兩度押後在2023年12月開審，斷斷續續進行了近11個月。之後，黎智英作為證人接受控辯雙方與法官盤問，直到2025年3月才完成。雙方原訂8月14日開始結案陳詞，但因香港暴雨警告推遲一天，後又因黎智英身體不適，再度延至今（18）日。

美國總統川普14日接受福斯新聞電台（Fox News Radio）訪問時表示，即使中國國家主席習近平會「不高興」，他仍將盡力協助黎智英。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示「不清楚」，但強調「堅決反對外部勢力利用司法案件干涉中國內政、抹黑破壞香港法治」。