聽新聞
0:00 / 0:00

北京閱兵2度演練 新武器曝光

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共十六日晚間舉行九三閱兵第二次彩排，有新型坦克在彩排中曝光。圖／取自「世界特種部隊與軍武資料庫」臉書
中共十六日晚間舉行九三閱兵第二次彩排，有新型坦克在彩排中曝光。圖／取自「世界特種部隊與軍武資料庫」臉書

中共當局於十六日晚間舉行九三閱兵第二次演練，除封鎖範圍擴大、動用四萬人參演外，還有多款閱兵武器曝光，涉及坦克、飛彈、無人作戰武器等，其中也包含多款新式武器。

央視昨晚釋出演練畫面，除了首次演練便有的徒步方隊，裝備方隊亦在此次演練中出現，其中包含裝甲陣列等。

十六日起，北京道路上有多輛軍方運輸車經過，車上載著相信是參與第二次演練的軍備。當晚「X」上開始有市民拍攝到的武器畫面流出，包含裝甲車、中型坦克、防空飛彈等，不過由於多數武器裝備都被嚴密包裹，加上有些屬於新款，確切型號不易辨認。

港媒星島日報指，其中有一款新型中型坦克引發關注，根據照片，該款相信重約四十噸，裝備一○五毫米主炮。其先進防禦系統疑動用「神盾」防空艦的概念，把四面相控陣雷達裝置坦克四周，提供三六○度偵測能力。還有疑似新款超大型無人水下潛航器，有著「AJX002」的白色噴漆，引起網上議論。

軍演 北京

延伸閱讀

為何美中突然一團和氣？美專家指3原因 警告北京「好運到頭」下場

北京九三閱兵第二度預演規模更大 多款新式武器曝光

中共閱兵二次演練 天安門周圍擴大管制

北京封路、商場全閉…93閱兵首演練 2.2萬人參與

相關新聞

陸國務院報告：美式人權成政治籌碼

中美持續在人權議題上角力，大陸國務院新聞辦昨日發表「二○二四年美國侵犯人權報告」，抨擊美國人權在權力與資本合謀下，被異化...

北京閱兵2度演練 新武器曝光

中共當局於十六日晚間舉行九三閱兵第二次演練，除封鎖範圍擴大、動用四萬人參演外，還有多款閱兵武器曝光，涉及坦克、飛彈、無人...

加嚴審查？從陸籍回復台灣身份增3條件 陸委會：不是想取得就能取得

內政部近日預告修正辦法，針對申請回復台灣地區人民身分者，新設應符合對台灣國防安全有重大貢獻等3條件。陸委會17日表示，「...

打擊黑工！香港入境處和警方連串行動 警認定有犯罪集團介入

香港入境處和香港警方連串行動，打擊非法勞工，這些被稱為「黑工」者，包括非法入境和合法入境但無香港工作簽證者，主要來自中國...

「瀾湄合作2.0版」 王毅提4點建議 促開啟新的黃金10年

瀾滄江─湄公河合作第十次外長會15日在雲南安寧舉行，中國外交部長王毅和泰國外長瑪里共同主持會議，王毅就加快構建面向和平與...

兩岸觀策／中華民國對日抗戰史 賴清德跨不過的心魔

今年8月15日是中華民國對日抗戰勝利80周年，身為中華民國總統，賴清德透過臉書發文，但通篇未提中華民國、對日抗戰等字眼，而是以「終戰紀念日」取代，好像他是以一個第三者旁觀的角度在評價這段歷史。賴總統閃閃躲躲，與其說是「媚日」，其實是他的內心有一個跨不過去的「心魔」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。