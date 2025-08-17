加嚴審查？從陸籍回復台灣身份增3條件 陸委會：不是想取得就能取得

內政部近日預告修正辦法，針對申請回復台灣地區人民身分者，新設應符合對台灣國防安全有重大貢獻等3條件。陸委會17日表示，「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得，尤其曾經主動放棄台灣籍的人，政府核發身分許可，必須有足昭公信的理由。

內政部近日預告「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，適用對象指在台灣原設有戶籍人民，因在大陸地區設戶籍或領用大陸地區護照，而喪失台灣身分者。該辦法的修正無需經立法院通過。

修正草案新增第3條，申請回復台灣地區人民身分者，應有具體事證認定符合下列情形之一：一、對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻。二、有助於台灣整體利益。三、基於人道考量。

針對新設這3個條件之考量，陸委會17日晚間透過書面表示，雖然法令用語是「回復」，但實質上就是「中國大陸籍」要申請取得「台灣籍」。

陸委會說，「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得，尤其曾經主動放棄台灣籍的人，政府核發身分許可，必須有足昭公信的理由。這3個條件是把過去審查的標準加以明確化。

值得注意的是，修正草案也增訂3種得不予核發、撤銷與廢止許可的狀況，包括曾有或現有中共從事具有任何政治性目的宣傳；曾有或現有違背大陸政策或法令；有事實足認有危害國家利益之虞。

針對此前因領用大陸身分證、定居證等緣由遭註銷台灣身分的李東憲、林金城、張立齊等人，是否能回復台灣身分？陸委會發言人梁文傑14日在例行記者會上表示，這幾個例子都是個案，「等到他們如果真的要來申請的話再說」。