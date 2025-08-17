快訊

最快今又有熱帶性低氣壓生成 未來1周各地慎防午後雷雨

內湖刺警嫌起底...24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

加嚴審查？從陸籍回復台灣身份增3條件 陸委會：不是想取得就能取得

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
內政部近日預告修正辦法，針對申請回復台灣地區人民身分者，新設應符合對台灣國防安全有重大貢獻等3條件。陸委會17日表示，「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得。本報系資料照
內政部近日預告修正辦法，針對申請回復台灣地區人民身分者，新設應符合對台灣國防安全有重大貢獻等3條件。陸委會17日表示，「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得。本報系資料照

內政部近日預告修正辦法，針對申請回復台灣地區人民身分者，新設應符合對台灣國防安全有重大貢獻等3條件。陸委會17日表示，「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得，尤其曾經主動放棄台灣籍的人，政府核發身分許可，必須有足昭公信的理由。

內政部近日預告「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，適用對象指在台灣原設有戶籍人民，因在大陸地區設戶籍或領用大陸地區護照，而喪失台灣身分者。該辦法的修正無需經立法院通過。

修正草案新增第3條，申請回復台灣地區人民身分者，應有具體事證認定符合下列情形之一：一、對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻。二、有助於台灣整體利益。三、基於人道考量。

針對新設這3個條件之考量，陸委會17日晚間透過書面表示，雖然法令用語是「回復」，但實質上就是「中國大陸籍」要申請取得「台灣籍」。

陸委會說，「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得，尤其曾經主動放棄台灣籍的人，政府核發身分許可，必須有足昭公信的理由。這3個條件是把過去審查的標準加以明確化。

值得注意的是，修正草案也增訂3種得不予核發、撤銷與廢止許可的狀況，包括曾有或現有中共從事具有任何政治性目的宣傳；曾有或現有違背大陸政策或法令；有事實足認有危害國家利益之虞。

針對此前因領用大陸身分證定居證等緣由遭註銷台灣身分的李東憲、林金城、張立齊等人，是否能回復台灣身分？陸委會發言人梁文傑14日在例行記者會上表示，這幾個例子都是個案，「等到他們如果真的要來申請的話再說」。

戶籍 對台 護照 陸委會 定居證 身分證

延伸閱讀

國台辦嗆損大陸護照將究責 陸委會：恐嚇陸配

20藝人涉配合對岸統戰 陸委會：限期回覆後將做查處

陸籍律師當訴訟代理人 陸委會：是否逾越由台中地檢處理

國台辦嗆依法追究「損毀大陸護照」 陸委會：依法令行事

相關新聞

加嚴審查？從陸籍回復台灣身份增3條件 陸委會：不是想取得就能取得

內政部近日預告修正辦法，針對申請回復台灣地區人民身分者，新設應符合對台灣國防安全有重大貢獻等3條件。陸委會17日表示，「...

陸發布美國人權報告 指稱「美式人權」成政治道具

大陸國新辦17日發表《2024年美國侵犯人權報告》，內容提及美國人權在權力與資本合謀之下，被異化為政治「秀場」上的道具和...

打擊黑工！香港入境處和警方連串行動 警認定有犯罪集團介入

香港入境處和香港警方連串行動，打擊非法勞工，這些被稱為「黑工」者，包括非法入境和合法入境但無香港工作簽證者，主要來自中國...

大陸廣東屈公病新增830例 港9例輸入個案仍有局部傳播風險

大陸廣東省屈公病疫情獲得控制，病例增加量逐漸減少。據廣東省疾控局統計，10日0時至16日24時，全省新增報告830例屈公...

關係解凍後互動密集 王毅18日訪印度、舉行邊境會晤

印度在與美國因關稅戰緊張之際，與近年關係緊繃的中國似有和緩跡象。中國外交部16日宣布，中國外長王毅將於18至20日應邀訪...

「瀾湄合作2.0版」 王毅提4點建議 促開啟新的黃金10年

瀾滄江─湄公河合作第十次外長會15日在雲南安寧舉行，中國外交部長王毅和泰國外長瑪里共同主持會議，王毅就加快構建面向和平與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。