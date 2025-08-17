打擊黑工！香港入境處和警方連串行動 警認定有犯罪集團介入

香港入境處和香港警方連串行動，打擊非法勞工，這些被稱為「黑工」者，包括非法入境和合法入境但無香港工作簽證者，主要來自中國大陸，他們進入香港後，有人開網約車，或在餐廳做廚工、洗碗等，香港警方還認定有犯罪集團介入。

香港入境處繼續展開反非法勞工行動，星期六晚至星期天再拘捕19人，包括14名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

香港入境處的行動，在六間餐館及深水埗一個唐樓單位，拘捕14名懷疑黑工及5名涉嫌聘用黑工的僱主，當中有8名非華裔人士及6名大陸居民，一人持有不允許僱傭工作的擔保書，一人為非法入境者。

香港入境處稱，被捕人士大部分從事飲食業，包括侍應、廚工、洗碗等，涉案餐館則涵蓋高級西餐廳、點心店等。 另外，入境處亦在灣仔一間西餐廳拘捕一名從事洗碗工作的大陸女子，涉嫌非法入境及行使偽造身份證找工作。

香港入境處自星期五開始行動，到星期天下午搜查超過130個目標地點。被捕的5名僱主，包括餐廳業者及經理。入境處表示，會調查涉嫌聘用有關非法勞工的僱主，不排除有更多人被捕。

香港警方則說，有犯罪集團早前招攬大陸司機到香港透過網約車載客取酬。警方進一步調查後，星期六日下午在落馬洲拘捕一名46歲本地女子及一名36歲大陸女子，涉嫌「串謀詐騙」及「協助及教唆違反逗留條件」，該名大陸女子亦涉嫌「洗黑錢」，相信兩人與該犯罪集團有關，她們現正被扣留調查。

香港警方說，早前接獲市民報案，指部分網約車司機行車時不熟悉路線，本地話不純正。警方以「非法載客取酬」、「在沒有第三者保險保障下駕駛」及「違反逗留條件」等罪名，拘捕兩名年齡分別為41歲及50歲的大陸男司機，已被起訴相關罪名。

警方其後於屯門及落馬洲，拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡40至65歲，分別涉嫌「串謀詐騙」、「協助及教唆違反逗留條件」、「容許駕駛或使用汽車而作出租或酬載客用途」及「洗黑錢」，被捕人正被扣查。

香港警方說，集團預先為相關司機安排申領有效香港駕駛執照；司機以訪客身份入境後，使用由集團成員登記的私家車及網約車平台帳戶從事載客活動。交易完成後，集團以現金與司機分帳。集團分工明確，包括負責車輛登記、平台帳戶登記及平台收款帳戶持有人等職能。