陸發布美國人權報告 指稱「美式人權」成政治道具

大陸國新辦17日發表《2024年美國侵犯人權報告》，內容提及美國人權在權力與資本合謀之下，被異化為政治「秀場」上的道具和權力「賭場」中的籌碼，背離了人權的核心價值和本質要求。

美國侵犯人權報告為大陸國新辦每年固定發布，在2019年以前稱為「美國侵犯人權紀事」，內容主要回應美國政府發布的國別人權報告。

新版報告共分成：序言、美式民主：金權遊戲的狂歡、民生福祉：底層民眾的掙扎、種族主義：少數族裔的枷鎖、脆弱群體：婦女兒童的無助、致命旅途：無證移民的悲歌、美式霸權：他國人權的夢魘與結語等部分。

報告指出，2024年原本是美國公民行使政治權利的關鍵一年，但在現實中，金錢操控政治，政治綁架司法，選舉規則壓制選民，政治暴力事件頻發。

報告提及美國一些基本人權議題，比如，高通膨加劇貧富鴻溝，藥物濫用危害民眾健康；槍支暴力威脅生命安全，警察濫用暴力草菅人命，監獄囚犯遭受虐待；種族歧視言論肆意橫行；職場性別歧視顯著擴大；兒童生命健康權保障不力；美國邊境地區人道主義危機持續惡化；移民政策與政治選舉深度捆綁等問題。

報告指出，美國長期奉行霸權主義、單邊主義，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，肆意侵犯他國人權，嚴重威脅全球和平、安全與發展。

美國國務院本月12日也發布2024國別人權報告，其中針對以色列、俄羅斯等國家的批評篇幅有所減少，中國的頁數更是不到過去的一半。此外，大幅刪減有關外國政府貪腐、LGBTQ人權狀況。該份報告被視為具有美國總統「川普特色」。

美國2024版人權報告提及中國大陸的部分主要在於，針對新疆維吾爾人以及其他少數民族和宗教群體的種族滅絕與反人類罪行，並稱中國政府未採取充分措施或行動，來識別或懲處涉及人權侵害的官員。同時對言論自由和媒體自由的嚴重限制，包括無正當理由逮捕和起訴記者、律師、作家、博主、異議人士，並限制網路自由；也提及中國限制宗教自由；禁止獨立工會並系統性限制工人結社自由、童工問題等。